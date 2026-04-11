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युवक के झांसे में आकर बनाए संबंध, गर्भवती होने पर खाईं गोलियां, फिर जो हुआ...

Burhanpur News: बुरहानपुर में सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती एक नाबालिग किशोरी के लिए जानलेवा साबित हुई. इंस्टाग्राम पर आरोपी युवक ने किशोरी से दोस्ती कर उसे अपने झांसे में लिया और शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद नाबालिग की मौत हो गई.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:10 AM IST
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युवक के झांसे में आकर बनाए संबंध, गर्भवती होने पर खाईं गोलियां, फिर जो हुआ...

Burhanpur News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया के जरिए बनी दोस्ती एक नाबालिग लड़की की मौत का कारण बन गई. इंस्टाग्राम पर बातचीत से शुरू हुआ यह सिलसिला, धोखे पर आधारित एक रिश्ते में बदल गया, जिसका दुखद अंत तब हुआ जब गर्भवती होने के बाद इलाज के दौरान उस किशोरी की मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

इंस्टाग्राम दोस्ती बनी मौत का जाल
दरअसल, डेढ़ महीने पहले एक युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की. धीरे-धीरे, आरोपी ने लड़की को अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ अवैध संबंध बना लिए. कुछ समय बाद लड़की गर्भवती हो गई. हालांकि उसके परिवार वालों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी. नाबालिग लड़की गर्भपात की गोलियां लेती रही, जिससे उसकी सेहत बिगड़ गई और 7 तारीख को उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर हालत के चलते इलाज के दौरान नाबालिग किशोरी की मौत हो गई.

मौत के बाद आरोपी गिरफ्तार
जानकारी के अनुसार 8 मार्च को नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने इस मामले को लेकर गणपति पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गणपति पुलिस ने आरोपी गणेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ बलात्कार सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है.

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यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि किस तरह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अजनबियों के साथ बढ़ती नजदीकी मासूम जिंदगियों को तबाह कर रही है.

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