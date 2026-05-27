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बुरहानपुर में चाय पीने वाले बकरे की लगी ऊंची कीमत, 1.11 लाख में बिका, ड्राई फ्रूट्स भी पसंद

Burhanpur News: बुरहानपुर में चाय पीने वाले बकरे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. बकरीद से पहले इस बकरे को 1.11 लाख रुपए में खरीदा गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 27, 2026, 04:31 PM IST
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1.11 लाख का बिका चाय पीने वाला बकरा
1.11 लाख का बिका चाय पीने वाला बकरा

Tea-Drinking Goat: बुरहानपुर में बकरीद को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है. यहां का बकरा बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है. बाजार में ऊंची-ऊंची कीमतों पर बकरे खरीदे जा रहे हैं. बुरहानपुर से बकरा खरीदने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से भी व्यापारी आ रहे हैं. यहां के बकरे दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं. इस बीच बुरहानुर में चाय पीने वाला बकरा सबसे ज्यादा चर्चा में है. जिसकी बोली  1 लाख 11 हजार 786 रुपये लगी है. लंबे समय से इसकी देखरेख हो रही थी, जिसे बुरहानपुर के ही एक खरीदार ने खरीदा है. 

चाय पीता है बकरा 

बुरहानपुर के अफजल उर्फ अज्जा भाई का एक बकरा सबसे ज्यादा चर्चा में है. क्योंकि यह बकरा करीब एक क्विंटल वजनी है. लेकिन यह अपने वजन के साथ-साथ अनोखे खान पान के लिए भी जाना जाता है. पशुपालक के अनुसार बकरे को नियमित रूप से मक्का, गेहूं, बाजरा, हरा चारा और ड्राई फ्रूट खिलाए जाते थे. इसके अलावा उसे दिन में तीन बार चाय पिलाई जाती थी, जिससे वह लोगों के बीच खास पहचान बना चुका था. बकरीद से पहले अफजल ने बताया कि उन्होंने कुल चार देसी बकरे तैयार किए थे. इनमें सबसे महंगा बकरा 1.11 लाख रुपये में बिका, जबकि दो अन्य बकरों की कीमत 80-80 हजार रुपये लगी है. 

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बुरहानपुर के बकरों की डिमांड 

बुरहानपुर जिले के बकरों की डिमांड सबसे ज्यादा दिख रही है. यही वजह है कि बकरीद पर बुरहानपुर का बकरा बाजार खरीदारों से गुलजार नजर आ रहा है. खास तौर पर हैदराबादी और तोतापरी नस्ल के बकरों की मांग बढ़ी हुई है. स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक बुरहानपुर के देसी बकरों की गुणवत्ता और मजबूत कद-काठी के कारण अन्य जिलों और राज्यों में भी इनकी अच्छी मांग रहती है. बाजार में इस बार बाहरी राज्यों से भी व्यापारी पहुंच रहे हैं. गुजरात और महाराष्ट्र से आए खरीदार बड़ी संख्या में बकरों की खरीदारी कर रहे हैं

बकरीद त्योहार को लेकर बाजार में उत्साह का माहौल है और आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल बकरों की खरीदी लगातार हो रही है. इस बार बकरीद का त्योहार 28 मई के दिन मनाया जा रहा है. 

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