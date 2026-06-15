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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमर्शियल धोखाधड़ी और ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें शक्कर के बड़े व्यापारियों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई है. रायपुर के खमतराई पुलिस स्टेशन में रायगढ़ स्थित महावीर ट्रांसपोर्ट के मालिक राजेश कुमार अग्रवाल और उनके बेटे शैलेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. आरोपियों पर कुल ₹2,01,36,633 का भुगतान न करने और धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप हैं.
भरोसा जीतकर दिया करोड़ों का धोखा
खमतराई पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार रायगढ़ स्थित महावीर ट्रांसपोर्ट के मालिक राजेश कुमार अग्रवाल और उनके बेटे शैलेश कुमार अग्रवाल पर लगभग 2 करोड़ 1 लाख 36 हजार 633 रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने खुद को आर्थिक रूप से मजबूत और प्रतिष्ठित व्यापारी बताकर कई व्यापारियों का भरोसा जीता. उन्होंने भुगतान का भरोसा दिलाकर बड़ी मात्रा में शक्कर उधार ली, लेकिन बाद में भुगतान नहीं किया.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
आरोप है कि कुछ मामलों में मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए गए और संपर्क काट दिया गया. आठ पीड़ित व्यापारियों ने GST बिल, ई-वे बिल, बैंक स्टेटमेंट, लेजर अकाउंट और अन्य दस्तावेजों के साथ शिकायतें दर्ज कराई हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपों की जांच शुरू कर दी है.
छत्तीसगढ़ में ठगों के हौंसले बुलंद
बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं के साथ धोखाधड़ी और लूट की घटनाएं रुक नहीं रही हैं. कुछ दिन पहले, बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ठगों का शिकार बने थे. आरोपी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का PA बनकर विधायक से संपर्क किया था और डीजल भरवाने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाए थे. ठग ने नितिन नवीन का पर्सनल असिस्टेंट (PA) बनकर विधायक पुरंदर मिश्रा को झांसा दिया और अपने बताए बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे. पुरंदर मिश्रा ने यह रकम 4,500 और 5,500 रुपये की दो किश्तों में ट्रांसफर की थी. यह मामला तब सामने आया जब पुरंदर मिश्रा ने खुद नितिन नवीन के PA की पहचान की जांच की थी.
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