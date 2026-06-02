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CCPL Season-3: 3 जून से छत्तीसगढ़ में होगी चौकों-छक्कों की बारिश, दर्शकों को मिलेगा 10000 इनाम, जानिए कैसे?

CCPL Season-3: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून से CCPL सीजन-3 शुरू हो रहा है. 14 जून तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में छह टीमें हिस्सा लेंगी. वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jun 02, 2026, 09:18 PM IST
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CCPL 2026
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CCPL 2026: आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद अब छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें CCPL सीजन-3 पर टिकी हुई हैं. 3 जून से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है. इस बार छह टीमें मैदान में उतरेंगी और 14 जून तक दर्शकों को रोजाना रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए यह बड़ा मंच माना जा रहा है, जहां वे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका पाएंगे. क्रिकेट प्रेमियों में टूर्नामेंट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार टूर्नामेंट की थीम 'खेले बढ़िया छत्तीसगढ़िया' रखी गई है. वहीं आयोजन समिति का कहना है कि इसका उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय खिलाड़ियों को पहचान दिलाना और क्रिकेट को गांव-गांव तक पहुंचाना है. खास बात यह भी है कि सीजन-3 की शुरुआत 3 जून को हो रही है, जिसे आयोजक 3-6-3 के खास संयोग से जोड़कर देख रहे हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच खेला जाएगा. उद्घाटन मैच को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है.

मनोरंजन का खास इंतजाम
क्रिकेट के साथ-साथ इस बार मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम किया गया है. उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय अपनी प्रस्तुति देंगी. मैच शुरू होने से पहले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे स्टेडियम का माहौल और भी शानदार हो जाएगा. आयोजकों को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचेंगे. क्रिकेट और मनोरंजन का यह मेल लोगों के लिए यादगार अनुभव साबित हो सकता है. इसी वजह से टूर्नामेंट को लेकर युवाओं में खास उत्सुकता देखने को मिल रही है.

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दर्शकों को भी मिलेगा इनाम
CCPL सीजन-3 में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि दर्शकों को भी इनाम जीतने का मौका मिलेगा. स्टेडियम में मैच देखने आने वाले लोगों के लिए कई आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं. पहले पुरस्कार के रूप में दोपहिया वाहन दिया जाएगा, जबकि अन्य विजेताओं को नकद राशि मिलेगी. इसके अलावा 'पकड़ो कैच, जीतो कैश' प्रतियोगिता भी रखी गई है. अगर कोई दर्शक छक्के पर स्टैंड में पहुंची गेंद को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है तो उसे 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. यही वजह है कि इस बार CCPL का रोमांच मैदान के साथ दर्शक दीर्घा में भी नजर आएगा.

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