बिलासपुर में जनगणना 2026 तैयारियां तेज, इस बार पूछे जाएंगे ऐसे-ऐसे सवाल; कर लें तैयारी

Census 2026: देशभर में जनगणना 2026 को लेकर तैयारियां चल रही है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं. इस बार जनगणना में खास यह रहेगा, क्योंकि यह पूरी तरह डिजिटल रहेगा और घर घर जाकर पूरी तरह से यह पता लगाया जाएगा कि कितने सदस्य रहते हैं. घर में शौचालय है या नहीं. पीने के पानी की क्या व्यवस्था है. पीने का पानी घर में सरकारी नल का पानी आता है या बोरिंग से पानी आता है. इस तरह की अन्य जानकारी शामिल है. नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी अब पेपर की जगह मोबाइल और सिस्टम के जरिए घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे.

जोन कमिश्नर, सुपरवाइजर और प्रगणकों की ट्रेनिंग

बिलासपुर नगर निगम में जनगणना का कार्य अब एक नए और आधुनिक स्वरूप में शुरू होने जा रहा है. इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी. इसके लिए संबंधित जोन कमिश्नर, सुपरवाइजर और प्रगणकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जनगणना का कार्य यहां प्रारंभ हो गया है. ट्रेनिंग और प्रशिक्षण वाला शेड्यूल चल रहा है.

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अब तक लगभग 70% मकानों का सूचीकरण कार्य पूरा

अभी मकान सूचीकरण (House Listing) चल रहा है. जोन कमिश्नर के अंडर में सुपरवाइजर हैं और उनके अंडर में प्रगणक हैं, जिन्हें मकान सूचीकरण की पूरी जानकारी दी गई है. निगम के कर्मचारी घर-घर जाकर मकान में मार्किंग और नंबर डाल रहे हैं. निगम अधिकारियों के मुताबिक, अब तक लगभग 70% मकानों का सूचीकरण कार्य पूरा हो चुका है. अगले दो-तीन दिनों में शहर के हर वार्ड का नजरी नक्शा तैयार कर लिया जाएगा. खास बात यह है कि इस बार सारा डेटा मोबाइल ऐप के जरिए सीधे सिस्टम पर अपडेट होगा.

मोबाइल ऐप के जरिए होगी जनगणना

इस बार की जनगणना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मोबाइल ऐप के जरिए होगी. पहले ये काम मैन्युअल होता था, लेकिन अब हर मकान का विवरण जैसे मालिक का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, घर में शौचालय है या नहीं, किचन की स्थिति और पानी की सुविधा ये सब डिजिटाइज किया जाएगा. इस महा-अभियान को सफल बनाने के लिए लगभग 3,000 कर्मचारियों की फौज मैदान में उतरी हुई है. डिजिटल जनगणना से डेटा की शुद्धता बढ़ेगी और प्रशासन के पास हर वार्ड की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी. ​बिलासपुर के निवासियों को अपने घर आने वाले प्रगणकों को सही जानकारी देनी होगी, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और सटीक तरीके से आम जनता तक पहुंच सके.