Advertisement
trendingNow13144271
Hindi NewsChhattisgarhबिलासपुर में जनगणना 2026 तैयारियां तेज, इस बार पूछे जाएंगे ऐसे-ऐसे सवाल; कर लें तैयारी

बिलासपुर में जनगणना 2026 तैयारियां तेज, इस बार पूछे जाएंगे ऐसे-ऐसे सवाल; कर लें तैयारी

Census 2026: इस बार की जनगणना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मोबाइल ऐप के जरिए होगी. पहले ये काम मैन्युअल होता था, लेकिन अब हर मकान का विवरण जैसे मालिक का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, घर में शौचालय है या नहीं, किचन की स्थिति और पानी की सुविधा ये सब डिजिटाइज किया जाएगा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Mar 17, 2026, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर में जनगणना 2026 तैयारियां तेज, इस बार पूछे जाएंगे ऐसे-ऐसे सवाल; कर लें तैयारी

Census 2026: देशभर में जनगणना 2026 को लेकर तैयारियां चल रही है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं. इस बार जनगणना में खास यह रहेगा, क्योंकि यह पूरी तरह डिजिटल रहेगा और घर घर जाकर पूरी तरह से यह पता लगाया जाएगा कि कितने सदस्य रहते हैं. घर में शौचालय है या नहीं. पीने के पानी की क्या व्यवस्था है. पीने का पानी घर में सरकारी नल का पानी आता है या बोरिंग से पानी आता है. इस तरह की अन्य जानकारी शामिल है. नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी अब पेपर की जगह मोबाइल और सिस्टम के जरिए घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे.

जोन कमिश्नर, सुपरवाइजर और प्रगणकों की ट्रेनिंग

बिलासपुर नगर निगम में जनगणना का कार्य अब एक नए और आधुनिक स्वरूप में शुरू होने जा रहा है. इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी. इसके लिए संबंधित जोन कमिश्नर, सुपरवाइजर और प्रगणकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जनगणना का कार्य यहां प्रारंभ हो गया है. ट्रेनिंग और प्रशिक्षण वाला शेड्यूल चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक लगभग 70% मकानों का सूचीकरण कार्य पूरा

अभी मकान सूचीकरण (House Listing) चल रहा है. जोन कमिश्नर के अंडर में सुपरवाइजर हैं और उनके अंडर में प्रगणक हैं, जिन्हें मकान सूचीकरण की पूरी जानकारी दी गई है. निगम के कर्मचारी घर-घर जाकर मकान में मार्किंग और नंबर डाल रहे हैं. निगम अधिकारियों के मुताबिक, अब तक लगभग 70% मकानों का सूचीकरण कार्य पूरा हो चुका है. अगले दो-तीन दिनों में शहर के हर वार्ड का नजरी नक्शा तैयार कर लिया जाएगा. खास बात यह है कि इस बार सारा डेटा मोबाइल ऐप के जरिए सीधे सिस्टम पर अपडेट होगा.

मोबाइल ऐप के जरिए होगी जनगणना

इस बार की जनगणना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मोबाइल ऐप के जरिए होगी. पहले ये काम मैन्युअल होता था, लेकिन अब हर मकान का विवरण जैसे मालिक का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, घर में शौचालय है या नहीं, किचन की स्थिति और पानी की सुविधा ये सब डिजिटाइज किया जाएगा. इस महा-अभियान को सफल बनाने के लिए लगभग 3,000 कर्मचारियों की फौज मैदान में उतरी हुई है. डिजिटल जनगणना से डेटा की शुद्धता बढ़ेगी और प्रशासन के पास हर वार्ड की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी. ​बिलासपुर के निवासियों को अपने घर आने वाले प्रगणकों को सही जानकारी देनी होगी, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और सटीक तरीके से आम जनता तक पहुंच सके.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

census 2026Bilaspur News

Trending news

ममता ने जारी 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
West Bengal Election 2026
ममता ने जारी 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
West Bengal elections 2026
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
Politics
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
LPG
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
Kashi news
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
Lok Sabha
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... SC ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का मौका
Supreme Court
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... SC ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का मौका
80 सीट और डिप्टी CM ऑफर भी बेकार! रजनीकांत की वजह से नहीं हो पाया BJP के साथ गठबंधन?
Tamil Nadu Election 2026
80 सीट और डिप्टी CM ऑफर भी बेकार! रजनीकांत की वजह से नहीं हो पाया BJP के साथ गठबंधन?
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
West Bengal Election 2026
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?
Freedom of Religion Bill
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?