छत्तीसगढ़ में जनगणना शुरू, CM साय ने खुद पोर्टल पर भरी अपनी जानकारी; लोगों से की ये अपील

Census 2027: छत्तीसगढ़ में जनगणना की शुरुआत हो गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में जनगणना अभियान 2027 का शुभारंभ किया. ऑनलाइन स्व-गणना कर राज्य स्तरीय अभियान का किया शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया. उन्होंने जनगणना के महाभियान में लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील भी की. मुख्यमंत्री ने खुद पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर लोगों को जनगणना में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया. सीएम साय ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान संचालित हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी आज से ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो सके. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है. इन आंकड़ों के आधार पर सरकार आने वाले वर्षों की योजनाएं तैयार करती है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सके.

1 मई से डोर टू डोर जाएंगे प्रगणक

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1 मई 2026 से फिजिकल तौर पर जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा. 30 मई तक प्रगणक घर-घर जाकर आवासीय और गैर-आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे.

मुख्यमंत्री की प्रदेशवासियों से अपील

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि जब भी प्रगणक घर आएं, तो उन्हें सही, स्पष्ट और पूर्ण जानकारी दें, क्योंकि प्रत्येक जानकारी राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय और नीतिगत उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा.

विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 में जनगणना के खास रोल

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और 'विकसित छत्तीसगढ़ 2047' के संकल्प को साकार करने में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है. सही आंकड़े ही बेहतर योजना और प्रभावी विकास की नींव रखते हैं. उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस महाअभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाने और सक्रिय सहयोग देने की अपील की.