/दुष्कर्म के आरोपी की जेल में शादी, कोर्ट की मंजूरी के बाद पीड़िता संग लिए सात फेरे, पुलिस-वकीलों की मौजूदगी में रस्में

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Jagdalpur Jail Marriage Case: जगदलपुर की केंद्रीय जेल परिसर में शुक्रवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला. यहां दुष्कर्म के मामले में पिछले सात महीने से जेल में बंद विचाराधीन आरोपी की शादी उसकी प्रेमिका से जेल प्रबंधन की मौजूदगी में पूरे रीति-रिवाज के साथ कराई गई. दरअसल, आरोपी सुरेश सेठिया के खिलाफ उसकी प्रेमिका के परिजनों ने बोधघाट थाने में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सुरेश सेठिया को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेज दिया गया.
हालांकि, इस दौरान उसकी प्रेमिका मनमती कश्यप लगातार उससे मिलने केंद्रीय जेल आती रही. इसी बीच दोनों ने एक बार फिर शादी करने पर सहमति जताई. आरोपी ने इसकी जानकारी जेल प्रबंधन को दी और वकीलों के माध्यम से न्यायालय में विवाह की अनुमति के लिए हलफनामा प्रस्तुत किया. माननीय न्यायालय ने दोनों के बालिग होने के आधार पर विवाह की अनुमति दे दी. हालांकि, मामला अभी भी विचाराधीन है, इसलिए जेल नियमावली के तहत विवाह की पूरी प्रक्रिया केंद्रीय जेल परिसर में ही संपन्न कराई गई. शादी के दौरान जेल स्टाफ, वकील, युवती के परिजन और एक समाजसेवी संस्था के सदस्य भी मौजूद रहे.
तीन साल से प्रेम संबंध था
दूल्हा सुरेश सेठिया ने कहा कि हमारा तीन साल से प्रेम संबंध था. परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई. इसके बाद भी वह मुझसे मिलने जेल आती रही. मैंने सात महीने जेल में बिताए. बाद में दोनों परिवारों के बीच समझौते की बात हुई. वकीलों ने भी काफी मेहनत की. अब शादी हो गई है, अच्छा लग रहा है. अगर वह मेरे खिलाफ बयान देती तो मुझे 20 साल तक की सजा हो सकती थी. इसलिए दोनों की सहमति से समझौता हुआ और हमने शादी करने का फैसला लिया.
जेल में विवाह संपन्न कराया
वकील अवधेश झा ने कहा कि आज केंद्रीय जेल में एक विचाराधीन कैदी का विवाह संपन्न कराया गया. पीड़िता और अभियुक्त ने संयुक्त रूप से माननीय न्यायालय में आवेदन दिया था कि वे विवाह करना चाहते हैं. इस पर विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण अधिनियम) की अदालत ने जेल नियमावली के अनुसार विवाह की अनुमति प्रदान की. उन्होंने बताया कि दोनों बालिग हैं. मामला शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़ा था. अभियुक्त पिछले लगभग सात महीने से केंद्रीय जेल में था. दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था. दोनों की सहमति के आधार पर न्यायालय से अनुमति ली गई और आज केंद्रीय जेल में विवाह संपन्न कराया गया.
वकील ने भी सहमति जताई
वहीं जेलर एस.एल. नायर ने कहा कि आरोपी सुरेश सेठिया ने हमें बताया कि वह जिस युवती के मामले में जेल में है, उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है. इसके बाद हमने उनके वकील से संपर्क किया. वकील ने भी सहमति जताई. हमने दोनों पक्षों से लिखित आवेदन और आपसी सहमति के हस्ताक्षर लिए तथा आवेदन माननीय न्यायालय को भेजा. न्यायालय ने दोनों के बालिग होने के आधार पर विवाह की अनुमति दे दी. आदेश मिलने के बाद जेल परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर दोनों का विवाह पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न कराया गया.
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