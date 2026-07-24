/दुष्कर्म के आरोपी की जेल में शादी, कोर्ट की मंजूरी के बाद पीड़िता संग लिए सात फेरे, पुलिस-वकीलों की मौजूदगी में रस्में

जेल में विवाह संपन्न कराया

वकील अवधेश झा ने कहा कि आज केंद्रीय जेल में एक विचाराधीन कैदी का विवाह संपन्न कराया गया. पीड़िता और अभियुक्त ने संयुक्त रूप से माननीय न्यायालय में आवेदन दिया था कि वे विवाह करना चाहते हैं. इस पर विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण अधिनियम) की अदालत ने जेल नियमावली के अनुसार विवाह की अनुमति प्रदान की. उन्होंने बताया कि दोनों बालिग हैं. मामला शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़ा था. अभियुक्त पिछले लगभग सात महीने से केंद्रीय जेल में था. दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था. दोनों की सहमति के आधार पर न्यायालय से अनुमति ली गई और आज केंद्रीय जेल में विवाह संपन्न कराया गया.