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दुष्कर्म के आरोपी की जेल में शादी, कोर्ट की मंजूरी के बाद पीड़िता संग लिए सात फेरे, पुलिस-वकीलों की मौजूदगी में रस्में

Jagdalpur Central Jail News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की केंद्रीय जेल में दुष्कर्म के मामले में सात महीने से बंद आरोपी सुरेश सेठिया की शादी उसकी प्रेमिका से जेल में करा दी गई है. दोनों के बालिग होने और आपसी सहमति के आधार पर जेल परिसर में जेल प्रशासन, वकीलों और परिजनों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ.

Written ByANOOP AWASTHIEdited ByManish kushawah
Published: Jul 24, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:58 PM IST
दुष्कर्म के आरोपी की जेल में शादी, कोर्ट की मंजूरी के बाद पीड़िता संग लिए सात फेरे, पुलिस-वकीलों की मौजूदगी में रस्में
Image Credit: AI Generated Images

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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