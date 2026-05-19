Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3222134
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, जगदलपुर में शाह की हाई-लेवल मीटिंग, मोहन यादव समेत 4 राज्यों के CM होंगे शामिल

Central Zonal Council Meeting: मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक शामिल होंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने, आपसी मुद्दों को सुलझाने और केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 19, 2026, 10:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, जगदलपुर में शाह की हाई-लेवल मीटिंग, मोहन यादव समेत 4 राज्यों के CM होंगे शामिल

Central Zonal Council Meeting:  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दो दिवसीय दौरे पर हैं. दौरे के दूसरे दिन मंगलवार 19 मई को वे जगदलपुर में एक निजी होटल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस अहम बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे. इस बार बैठक की मेजबानी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है.

बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय, प्रशासनिक और आपसी समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इसमें सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतर-राज्यीय परिषद सचिवालय के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

4 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सोमवार रात जगदलपुर पहुंच चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंगलवार सुबह पहुंचवे का कार्यक्रम है.  केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक 11 बजे जगदलपुर के एक निजी होटल में आयोजित होगी. हर वर्ष आयोजित होने वाली केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का उद्देश्य राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और साझा मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना होता है. परिषद की पिछली बैठक जून 2025 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजिक की गई थी.

केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक 

बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि एक विकसित भारत के निर्माण में मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परिषद देश की अन्य क्षेत्रीय परिषदों में अद्वितीय है, क्योंकि इसके सदस्य राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, जो आपसी सहयोग और समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच और साथ ही केंद्र तथा राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर संवाद, सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी मंचों के रूप में उभरी हैं.

ये भी पढ़ें : Petrol Diesel Price Hike: MP में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़ी कीमतें, जानें ताजा भाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Amit Shah in Chhattisgarh

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें
dhar news
हादसों को लेकर एक्शन में मंत्री सावित्री ठाकुर, आरटीओ को दिए सख्त निर्देश
bhopal news
'ट्विशा ने गर्भपात कराया था...', रिटा. जज ने बहू की मौत पर किया बड़ा खुलासा
bhopal news
ट्विशा केस में नया ट्विस्ट! मौत से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, बेहोशी हालात....
datia crime news
PhD छात्रा की मौत मामले में दिल्ली का क्रिकेटर गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला
Shajapur News
सलसलाई में महिला की मौत के बाद तनाव, बजरंग दल ने काटा बवाल, 'लव जिहाद' के लगाए आरोप
Indore Road Accident
टैंकर ने उजाड़ दिया हंसता खेलता परिवार, सड़क हादसे में मां समेत दो बच्चों की मौत
mahakal
भस्म आरती के लिए कैसे करें बुकिंग? गूगल पर सर्च किया बस इतना, और हो गई धोखाधड़ी
mp road accident
तेज रफ्तार ने छीनी कई परिवारों की खुशियां, दो अलग-अलग सड़क हादसे में 5 की मौत
Latest Ujjain News
पहले ही अटेंप्ट में हासिल की AIR 4, युवाओं को दिया सफलता का मूल मंत्र...