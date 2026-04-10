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छत्तीसगढ़ में साड़ी खरीदी के नाम पर बड़ा खेल, कांग्रेस के आरोपों के बाद गरमाई राजनीति, जानें क्या है पूरा मामला?

Saree Scam in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में साड़ी वितरण योजना को लेकर विवाद बढ़ गया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खरीदी गई साड़ियों की गुणवत्ता और खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 10, 2026, 04:22 PM IST
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छत्तीसगढ़ में साड़ी खरीदी के नाम पर बड़ा खेल, कांग्रेस के आरोपों के बाद गरमाई राजनीति, जानें क्या है पूरा मामला?

Saree Scam in Chhattisgarh:  छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की साड़ी वितरण योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खरीदी गई साड़ियों पर लगातार आपत्तियां सामने आ रही है. आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में तय मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया. साथ ही साड़ियों की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे, जिससे यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है. इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर साड़ी खरीदी के नाम पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया है.

शुक्रवार को जगदलपुर राजीव भवन में पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए दीपक बैज ने साड़ी खरीदी को लेकर राज्य सरकार को घेरा. दीपक बैज ने कहा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के लिए 1 लाख 94 हजार 5 सौ 90 नग घटिया क्वालिटी की साड़ी की खरीदी की गई, जो उपयोग के लायक नहीं है. सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है. इसके साथ ही दीपक बैज ने विभाग के द्वारा सेनेटरी पैड, ग्रीन बोर्ड एवं आरओ खरीदी में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है. दीपक बैज ने सरकार से सवाल पूछा क्या सरकार कथित भ्रष्टाचार की जांच कराएगी.

साड़ी खरीद में हुआ बड़ा घोटाला

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बता दें कि साल 2024-25 के लिए पूरे राज्य में लगभग 1.94 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ियां वितरित की गईं. इसके लिए लगभग 9.7 करोड़ का खर्च आया, जिसकी गणना 500 प्रति साड़ी की दर से की गई थी. सरकारी मानकों के अनुसार, प्रत्येक साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर होनी चाहिए थी, हालांकि, जमीनी हकीकत काफी अलग निकली. कई जिलों में वितरित की गई साड़ियों की लंबाई केवल 5 मीटर या उससे भी कम पाई गई. इसका सीधा असर उन महिलाओं पर पड़ा है जिन्हें ये साड़ियां पहननी पड़ती हैं.

कांग्रेस का आरोप

इस मामले पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं को घटिया और खराब गुणवत्ता वाली साड़ियां बांटी गई हैं. ये महिलाएं इन साड़ियों को पहन भी नहीं पा रही हैं. खुद एक महिला होने के बावजूद महिला एवं बाल विकास मंत्री इन महिलाओं के अधिकारों का हनन करने में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं. जो साड़ियां बांटी गई हैं, वे साड़ियां खुद लक्ष्मी राजवाड़े को दी जानी चाहिए, ताकि वे उनमें से एक पहनकर यह जान सकें कि वे साड़ियां असल में कितनी छोटी हैं. सरकार को इन साड़ियों को वापस मंगाना चाहिए, उनके बदले उच्च गुणवत्ता वाली साड़ियां देनी चाहिए, और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा: 2 कारों में जोरदार भिंड़त, 6 की मौत, मच गई चीख पुकार

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