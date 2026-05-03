10वीं-12वीं के इन छात्रों को सरकार दिखाएगी IPL मैच, रायपुर में होगा RCB vs MI का मुकाबला

CG Board Merit List Students: छत्तीसगढ़ में इस बार बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों के लिए खास तोहफा दिया जा रहा है. 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को अब IPL मैच दिखाया जाएगा. राज्य सरकार ने इसे छात्रों के उत्साह और मेहनत को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में लिया है. इस फैसले के बाद छात्रों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है, खासकर उन बच्चों में जो क्रिकेट के शौकीन हैं और स्टेडियम में लाइव मैच देखने का सपना देखते हैं.

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक मेरिट में आए छात्रों को 10 मई 2026 को नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ले जाया जाएगा. इसी दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जिसे लेकर पहले से ही काफी उत्साह बना हुआ है.



प्रशासन स्तर पर तैयारियां

विभाग ने यह भी साफ किया है कि सभी चयनित छात्रों को एक शिक्षक के साथ सुबह 10 बजे तक SCERT रायपुर पहुंचना होगा. यहां से सभी को एक साथ स्टेडियम के लिए रवाना किया जाएगा, ताकि व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहे. पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए प्रशासन स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिससे छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो.

जनसंपर्क विभाग की पहल

इस फैसले के पीछे जनसंपर्क विभाग की पहल बताई जा रही है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं. सरकार पहले भी मेधावी छात्रों को सम्मानित करती रही है, लेकिन इस बार उन्हें IPL मैच दिखाने का फैसला अलग और आकर्षक माना जा रहा है. इससे छात्रों को आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलने की उम्मीद है.

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