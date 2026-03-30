Exclusive: नक्सलवाद खत्म, अब आगे की राह क्या? गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताई पूरी रणनीति

Deputy CM Vijay Sharma On Naxalism: पिछले चार दशकों से छत्तीसगढ़ समेत कई पड़ोसी राज्यों में काबिज नक्सलवाद अब अंतिम सांसे गिन रहा है. जब से देश के गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की थी, तभी से इन राज्यों में नक्सलियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया था. इसका असर अब छत्तीसगढ़ की सरजमीं पर भी दिखाई दे रहा है. छत्तीसगढ़ में नक्सली स्थिति क्या है. इसको लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ZEE MP-CG पर एक खास बातचीत की है. आइए आपको बताते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है.

ZEE MP-CG पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लगभग समाप्त हो गया है. उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था, जिस पर तेजी से काम हुआ. अब केवल 15-20 नक्सली ही शेष बचे हैं, जिनका भी पुनर्वास किया जा रहा है. उनका कहना है कि जो हथियारबंद कैडर पहले सक्रिय था, वह अब पूरी तरह कमजोर पड़ चुका है और प्रदेश में शांति की स्थिति बन रही है.

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उन्होंने इस सफलता के पीछे सरकार की रणनीति और स्पष्ट लक्ष्य को सबसे बड़ा कारण बताया. डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि जब 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई, तभी से सुरक्षा बलों और प्रशासन को एक निश्चित लक्ष्य मिल गया. इससे फोर्स का मनोबल बढ़ा और ऑपरेशन तेज हुए. साथ ही, आम जनता के बीच भी यह संदेश गया कि अब नक्सलवाद खत्म होने वाला है, जिससे लोगों ने भी सरकार का साथ देना शुरू कर दिया और माहौल पूरी तरह बदल गया.

टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान रहा

विजय शर्मा ने आगे बताया कि इस अभियान में टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान रहा. ड्रोन और आधुनिक तकनीक के जरिए जंगलों में नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई और सटीक ऑपरेशन किए गए. इसके साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी मजबूत किया गया. उन्होंने कहा कि कई ऑपरेशन इतने सटीक रहे कि सुरक्षा बलों को नुकसान नहीं हुआ और नक्सलियों पर प्रभावी कार्रवाई हुई. इससे नक्सल नेटवर्क तेजी से टूटता गया और उनका प्रभाव खत्म होने लगा.

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पुनर्वास की रणनीति भी साथ चली

उन्होंने यह भी बताया कि केवल सैन्य कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पुनर्वास की रणनीति भी साथ-साथ चली. बस्तर में बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर लोगों का भरोसा जीता गया. समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों ने भी नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने में बड़ी भूमिका निभाई. पुनर्वास योजनाओं के जरिए कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और उन्हें समाज में वापस लाने का काम किया गया.

बस्तर के विकास कार्यों में तेजी

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आगे कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती. अब बस्तर में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना होगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे क्षेत्रों में काम होगा. खासकर महिला स्व-सहायता समूहों और लघु वनोपज के जरिए आर्थिक मजबूती पर जोर दिया जाएगा. उनका मानना है कि आने वाले समय में बस्तर तेजी से विकास करेगा और यहां के युवा देश-दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे.

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