'नक्सलवाद के खात्मे के बाद बदला बस्तर...', EXCLUSIVE बातचीत में क्या-क्या बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा?

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ZEE MP-CG UDAAN: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ZEE MP-CG के खास खास कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान का असर अब जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है. हाल ही में बस्तर दौरे के दौरान कई लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें अब महसूस हो रहा है कि उनका क्षेत्र वास्तव में आजाद हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह बदलाव केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है.
वहीं विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को लेकर वर्षों तक राजनीति होती रही, लेकिन अब परिणाम सबके सामने हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के सशस्त्र कैडर को समाप्त करने का जो लक्ष्य तय किया था, वह निर्धारित समय से पहले पूरा हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग आज भी इस सफलता पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलती. जनता चाहती थी कि उनके क्षेत्र से नक्सलवाद खत्म हो और सुरक्षा बलों का भी यही संकल्प था.
बस्तर में अब हो रहा बदलाव
डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्तर में बदलाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ वर्ष पहले तक कई गांवों के युवा टीवी तक नहीं देख पाते थे और मुख्यधारा से पूरी तरह कटे हुए थे. कुछ लोग शहरों में बैठकर बस्तर को उसी पुराने नजरिए से देखते रहे और चाहते थे कि वह क्षेत्र विकास से दूर बना रहे. जबकि हकीकत यह है कि आज भी कई गांवों में सड़क, बुनियादी सुविधाएं और विकास कार्यों की जरूरत है. ऐसे में नक्सलवाद जैसे नासूर का खत्म होना क्षेत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी था.
कई योजनाएं लागू की जा रही
वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि नक्सलवाद का अंत केवल सरकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसमें सुरक्षा बलों, समाज और स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयास शामिल हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में निर्धारित तिथि से पांच दिन पहले ही सशस्त्र नक्सली कैडर का पूरी तरह खात्मा हो गया. यह उपलब्धि दो-ढाई वर्षों के भीतर हासिल हुई, जिस पर पहले बहुत कम लोग विश्वास करते थे. डिप्टी सीएम ने बताया कि पिछले दो वर्षों में लगभग 3,000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा का रास्ता चुना है. इनमें पार्टी सदस्य से लेकर शीर्ष स्तर के कैडर तक शामिल हैं. सरकार इनके लिए पुनर्वास केंद्र चला रही है और उन्हें समाज से जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं.
कानून व्यवस्था पर क्या कहा?
कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस को और अधिक जज्बे के साथ काम करने की जरूरत है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अपराध के आंकड़े पहले की सरकारों और पिछले वर्षों की तुलना में असामान्य रूप से नहीं बढ़े हैं. इसके बावजूद यदि एक भी घटना होती है तो वह चिंता का विषय है. उनका कहना था कि समाज में सुरक्षित, स्वस्थ और निर्भीक माहौल बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है.
नशे के खिलाफ अभियान
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. साथ ही आपातकालीन पुलिस सहायता सेवा 112 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है. पहले यह सुविधा केवल प्रदेश के कुछ हिस्सों तक सीमित थी, लेकिन अब पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को इसका लाभ मिल रहा है. विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के लिए केवल रायपुर जिले में ही 60 नई वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी घटना पर पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके. इसके अलावा रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू की गई है.
ड्रोन पेट्रोलिंग से भी नजर
डिप्टी सीएम ने कहा कि ड्रोन पेट्रोलिंग के जरिए पुलिस संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर नजर रख रही है. ड्रोन को निर्धारित स्थानों के साथ-साथ जरूरत के अनुसार अन्य स्थानों पर भी भेजा जा रहा है. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक घोषणाएं भी कराई जाएंगी, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी.
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