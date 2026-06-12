/छत्तीसगढ़ में कैसे फैल रहा है नशे का नेटवर्क? सिर्फ रायपुर में 332 आरोपी गिरफ्तार, चपेट में युवा

नशे की बड़ी खेप बरामद

वहीं रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है. हाल के महीनों में गांजा, नशीली गोलियां और अन्य मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई है. स्मृतिक राजनामा, डीसीपी क्राइम एवं ANTF चीफ ने बताया कि, तस्कर अलग-अलग माध्यमों से अपना नेटवर्क संचालित करते हैं, जिन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी नजर रखी जा रही है. नशे से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं.