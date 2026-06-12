Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /छत्तीसगढ़ में कैसे फैल रहा है नशे का नेटवर्क? सिर्फ रायपुर में 332 आरोपी गिरफ्तार, चपेट में युवा

छत्तीसगढ़ में कैसे फैल रहा है नशे का नेटवर्क? सिर्फ रायपुर में 332 आरोपी गिरफ्तार, चपेट में युवा

Chhattisgarh Drug Network: छत्तीसगढ़ में गांजा, नशीली दवाओं और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. रायपुर में पिछले पांच माह में 332 आरोपियों की गिरफ्तारी और 3 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती के बीच युवाओं में बढ़ती नशाखोरी चिंता का विषय बनी हुई है.

Written ByRajesh NishadEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 12, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:22 PM IST
छत्तीसगढ़ में कैसे फैल रहा है नशे का नेटवर्क? सिर्फ रायपुर में 332 आरोपी गिरफ्तार, चपेट में युवा
Image Credit: Chhattisgarh Drug Network

About the Author

Rajesh Nishad

Rajesh Nishad

राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आगर-मालवा में दोगुने हो गए प्याज के दाम, जानिए किसान क्यों नहीं उठा पा रहे लाभ?
mp onion price1 hr ago
2
Mohan Yadav1 hr ago
3
MP Rajya Sabha Chunav1 hr ago
4
Ujjain Police3 hrs ago
5
twisha sharma death case3 hrs ago