/छत्तीसगढ़ में कैसे फैल रहा है नशे का नेटवर्क? सिर्फ रायपुर में 332 आरोपी गिरफ्तार, चपेट में युवा

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Raipur Drug News: छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. गांजा, नशीली दवाइयां, सिरप, टैबलेट और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है. सवाल यह है कि आखिर नशे का यह नेटवर्क कैसे काम करता है, युवाओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और क्या बढ़ती नशाखोरी अपराधों को भी बढ़ावा दे रही है?
नशे को लेकर रायपुरवासियों का कहना है कि उनके इलाकों में नशे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. युवाओं में इसकी गिरफ्त तेजी से बढ़ रही है. गांजा, शराब और नशीली गोलियों का सेवन सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे की वजह से चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है. लोगों ने पुलिस और प्रशासन से नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
नशे की बड़ी खेप बरामद
वहीं रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है. हाल के महीनों में गांजा, नशीली गोलियां और अन्य मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई है. स्मृतिक राजनामा, डीसीपी क्राइम एवं ANTF चीफ ने बताया कि, तस्कर अलग-अलग माध्यमों से अपना नेटवर्क संचालित करते हैं, जिन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी नजर रखी जा रही है. नशे से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं.
शरीर-दिमाग को नुकसान
इसको लेकर डॉक्टर अनिमेष चौधरी का कहना है कि नशा शरीर और दिमाग दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है. लंबे समय तक नशा करने से हृदय, लीवर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं. युवाओं में इसका असर पढ़ाई, करियर और व्यवहार पर पड़ता है. अधिक मात्रा में नशा जानलेवा भी साबित हो सकता है. विशेषज्ञ समय पर इलाज और पुनर्वास को बेहद जरूरी मानते हैं.
नशे की चपेट में युवा वर्ग
विशेषज्ञों का कहना है कि तनाव, अवसाद, गलत संगत और जिज्ञासा के कारण लोग नशे की ओर आकर्षित होते हैं. युवा वर्ग सबसे अधिक इसकी चपेट में आता है. व्यवहार में बदलाव, चिड़चिड़ापन और परिवार से दूरी नशे की लत के प्रमुख संकेत हो सकते हैं. समय पर परामर्श, परिवार का सहयोग और उचित इलाज से नशे की लत से छुटकारा पाया जा सकता है.
नशे को लेकर भी सियासत
वहीं छत्तीसगढ़ में नशे को लेकर सियासत भी जारी है, कांग्रेस जहां बीजेपी सरकार पर अवैध नशे के कारोबार को बढ़ावा देने और संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी सरकार का दावा है कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है. सरकार का कहना है कि नशे का कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
रायपुर कमिश्नरेट की तरफ से जारी पिछले पांच महीने के आंकड़े आपको बताते हैं.
कितने केस दर्ज?
कुल प्रकरण दर्जः 162
कुल आरोपी गिरफ्तारः 332
महिला आरोपीः 26
नाबालिग आरोपीः 9
अन्य राज्यों के आरोपीः 78
जब्त नशीले पदार्थ
गांजा: लगभग 800 किलोग्राम
अफीम: 151 ग्राम
नशीली सिरप: लगभग 500 नग
कुल जब्ती मूल्य: 3 करोड़ रुपये से अधिक
एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण-रायपुर
2024 - 273 प्रकरण
2025 - 277 प्रकरण
2026 - 20 प्रकरण (रायपुर ग्रामीण)
गांजा जब्ती
2024 - 2398.496 किलोग्राम
2025 - 1587.653 किलोग्राम
2026 - 176.053 किलोग्राम (रायपुर ग्रामीण)
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