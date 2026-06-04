छत्तीसगढ़ में इबोला से फिर मची दहशत, अफ्रीकी देशों से 3 व्यक्तियों के पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

Chhattisgarh Health News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इबोला प्रभावित अफ्रीकी देशों से लौटे तीन व्यक्तियों के पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये तीनों व्यक्ति इबोला वायरस से संक्रमित नहीं पाए गए हैं. लेकिन एहतियात के तौर पर उनकी लगातार निगरानी की जा रही है. इनमें एक व्यक्ति कांगो से मुंबई होते हुए दुर्ग पहुंचा है. अभी फिलहाल गया नगर में रह रहा है. जबकि दो अन्य व्यक्ति इथियोपिया और युगांडा से यात्रा कर भिलाई के जुनवानी स्थित अविनाश मेट्रोपोलिटन में ठहरे हुए हैं.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने चार सदस्यीय टीम का गठन किया है. जो तीनों यात्रियों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रही है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने तक उन्हें निगरानी और आइसोलेशन प्रोटोकॉल के तहत रखा गया है. वहीं राज्य महामारी नियंत्रण दल के अधिकारी भी दुर्ग पहुंच चुके हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं.

यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही

इस मामले पर इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर कई स्तरों पर स्क्रीनिंग की जाती है. इसके बाद उनकी यात्रा संबंधी जानकारी और स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है. इबोला संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क या उसके शारीरिक द्रवों के संपर्क में आने से फैलता है. इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द और अत्यधिक कमजोरी शामिल हैं. फिलहाल, दुर्ग पहुंचे तीनों यात्रियों में ऐसे कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं. उन्हें कम जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है. मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ अधिकारी ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है.

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