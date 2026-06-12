/छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों पर NMC की आपत्तियां, स्वास्थ्य मंत्री बोले- 15 दिन में दूर करेंगे खामियां

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पांच नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की आपत्तियों के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और सरकार ने इसी शैक्षणिक सत्र से प्रवेश शुरू करने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन किया था. संबंधित अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भवन अभी निर्माणाधीन हैं, इसलिए NMC की गाइडलाइन के तहत कुछ आपत्तियां सामने आई हैं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर दूर किया जाएगा.
कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यदि सरकार जशपुर और मनेन्द्रगढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है, तो क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि इन इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल शिक्षा मिले.
30 बिस्तरों की व्यवस्था थी
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमित समय में अपनी क्षमता से बढ़कर काम किया है. जहां पहले मात्र 30 बिस्तरों की व्यवस्था थी, वहां आज 220 बिस्तरों वाले अस्पताल विकसित किए गए हैं. मेडिकल कॉलेजों के लिए आवश्यक अधोसंरचना तैयार की गई है और डॉक्टरों की नियुक्ति सहित तमाम जरूरी व्यवस्थाएं रिकॉर्ड समय में पूरी की गई हैं.
'कांग्रेस ज्यादा खुश न हो'
विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इन प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ज्यादा खुश न हो, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है. मामला अपील में गया है और हमारे पास 15 दिनों का समय है. हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार और NMC की सभी आवश्यक गाइडलाइन पूरी कर ली जाएंगी.
मिलेगी बेहतर सुविधाएं
जायसवाल ने दावा किया कि सरकार मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर पूरी तरह गंभीर है तथा सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हुए इसी शैक्षणिक सत्र से नए मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने के लिए तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल भवन खड़ा करना नहीं, बल्कि दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को उनके अपने जिले में मेडिकल शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है.
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