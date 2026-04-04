Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3165589
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

रिटायरमेंट के 12 साल बाद मिला PF का पैसा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, 8% सालाना ब्याज के साथ भुगतान का आदेश

Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने PF भुगतान में देरी को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को देरी से मिले PF पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाए.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिटायरमेंट के 12 साल बाद मिला PF का पैसा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, 8% सालाना ब्याज के साथ भुगतान का आदेश

Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कड़ा रुख अपनाया है. सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके भविष्य निधि (PF) की देरी से हुई भुगतान राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाए. 

दरअसल, मामले में याचिकाकर्ता जगन्नाथ सिंह वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उनके PF की कुल राशि में से करीब 1.55 लाख रुपए 12 साल बाद यानी 24 जनवरी 2023 को जारी की गई. यह देरी विभागीय पासबुक में एंट्री नहीं होने के कारण हुई, जिसे कोर्ट ने साफ तौर पर प्रशासनिक चूक माना. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ कर्मचारी का अधिकार है, न कि कोई उपहार. यदि भुगतान में देरी होती है तो कर्मचारी को ब्याज मिलना ही चाहिए.

हाईकोर्ट का फैसला
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को अक्टूबर 2011 से 24 जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए 1.55 लाख रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाए. साथ ही यह भुगतान आदेश की प्रति मिलने के चार महीने के भीतर करने के निर्देश भी दिए गए हैं. इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्पष्ट संदेश गया है कि सेवानिवृत्ति लाभों में देरी पर जिम्मेदार विभागों को आर्थिक जवाबदेही तय करनी होगी. अदालत के इस रुख से यह भी साफ हो गया है कि कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों में लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारियों को आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में प्रशासन को सतर्क रहने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करेगा 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : उज्जैन में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की बड़ी साजिश नाकाम, खतरनाक केमिकल-लाखों की नकदी जब्त, पुलिस की रेड में हुए चौंकाने वाले खुलासे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

Chhattisgarh High Court Chhattisgarh News

Trending news

betul news
ये कैसा मजाक? बैतूल में 'सस्ती किताबों' के नाम पर सजा मेला, काउंटर से बुक ही गायब
mdma synthetic drugs factory
उज्जैन में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की बड़ी साजिश नाकाम, खतरनाक केमिकल-नकदी जब्त
barwani news hindi
बड़वानी में ट्यूबवेल से बह रहा 'खून' जैसा लाल पानी, दर-दर भटक रहे लोग; क्या है वजह?
damoh news
40 साल देश सेवा के बाद लौटा ‘हीरो’, स्वागत में झूम उठा पूरा शहर, गूंजे नारे
Indore News Hindi
मिठाई-कॉफी और समोसा... इंदौर एयरपोर्ट पर ठेले वाले रेट के मजे; खुल गया स्पेशल कैफे
bhopal news
5 सेकंड में मौत से जंग...ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच 4-5 बार घिसटता रहा युवक
mandla news
मंडला में मौत का तांडव: NH-30 पर दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, 3 की मौके पर मौत
Makhanlal Chaturvedi
अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाला MP का निडर पत्रकार! क्यों कांपती थी ब्रिटिश हुकूमत?
Mohan Yadav
बनारस की मशहूर कचौड़ी, पूरी-राम भाजी और जलेबी... खुद को रोक नहीं पाए CM मोहन यादव
khargone news
जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, सर्जरी के दौरान पेट में ही रह गया नैपकिन