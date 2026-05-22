हाईकोर्ट का अहम फैसला, दुष्कर्म पीड़िता को मिली अबॉर्शन की अनुमति, भ्रूण का DNA सैंपल सुरक्षित रखने के आदेश

Chhattisgarh High Court decision: छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता को हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने उसे सिम्स या जिला अस्पताल बिलासपुर में सुविधाओं के साथ भर्ती कराने का निर्देश दिया है. साथ ही भ्रूण का डीएनए सैंपल भी रेफरेंस के लिए सुरक्षित रखने को कहा है.

दरअसल, पीडिता ने अपनी याचिका में कहा कि, वह ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण, प्रेग्नेंट है, जिसे वह अबॉर्ट करना चाहती है. प्रेग्नेंसी उसे बहुत तकलीफ दे रही है और वह ऐसे व्यक्ति से बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, जिसने उसकी सहमति के बिना उसके साथ रेप किया हो और उसे समाज के सामने बेइज्जत और शर्मिंदा किया हो. इस याचिका में एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का एक पैनल बनाने का निर्देश देने की मांग की गई. पिटीशनर ने रेस्पोंडेंट्स को यह भी निर्देश देने की मांग की, कि प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए एक्सपर्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भेजने के लिए उसे जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में एडमिट किया जाए.

कोर्ट ने दी गर्भपात कराने की अनुमति

कोर्ट ने चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, बिलासपुर को एक्सपर्ट्स की टीम से पिटीशनर की जांच करने का निर्देश देकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के सेक्शन 3(2) और 1971 के एक्ट के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के बाद जस्टिस एन के व्यास की वेकेशन बेंच ने कहा कि, रेप विक्टिम को यह तय करने की आजादी और अधिकार मिलना चाहिए कि, उसे प्रेग्नेंसी जारी रखनी चाहिए या उसे प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाजत दी जानी चाहिए. इस मामले में, यह बिल्कुल साफ है कि, पिटीशनर 14-16 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी में है और जब तक टर्मिनेशन का निर्देश देने वाला ज्यूडिशियल ऑर्डर नहीं मिल जाता, तब तक डॉक्टरों के लिए प्रेग्नेंसी खत्म करना भी मुमकिन नहीं होगा. मामले के फैक्ट्स और हालात, जेस्टेशनल उम्र और ज्यूडिशियल उदाहरणों को देखते हुए, रिट पिटीशन मंजूर की जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : Gwalior news: फर्जी अधिकारी बन की शादी, 90 लाख दहेज लेने के बाद भी नहीं भरा मन, ऐसे हुआ पर्दाफाश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट