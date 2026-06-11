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नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की तैयारी, 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव; अब हैदराबाद में गूगल-माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर CM साय सरकार की नजर

हैदराबाद में एक बड़ी 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट' का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल होंगे, जहां वे देश-दुनिया के उद्योगपतियों के सामने 'नए छत्तीसगढ़' की तस्वीर रखेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 11, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:31 PM IST
नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की तैयारी, 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव; अब हैदराबाद में गूगल-माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर CM साय सरकार की नजर

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