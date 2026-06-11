उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हैदराबाद समिट में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फार्मा सेक्टर की कंपनियों के साथ-साथ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से भी खास चर्चा की जाएगी. सरकार का मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ की 'नई उद्योग नीति' की खूबियां बताकर उन्हें राज्य में निवेश के लिए खुला आमंत्रण देना है. आपको बता दें कि सरकार की इन कोशिशों का असर भी दिख रहा है; राज्य में अब तक करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं और कई उद्योग धरातल पर आकार भी लेने लगे हैं.