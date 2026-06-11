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Chhattisgarh Investors Connect: छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए विष्णुदेव साय सरकार मिशन मोड में काम कर रही है. इसी कड़ी में अब हैदराबाद में एक बड़ी 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट' का आयोजन किया जा रहा है. इस अहम इन्वेस्टर मीट में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल होंगे, जहां वे देश-दुनिया के उद्योगपतियों के सामने 'नए छत्तीसगढ़' की तस्वीर रखेंगे.
आईटी, फार्मा और दिग्गजों से होगी चर्चा
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हैदराबाद समिट में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फार्मा सेक्टर की कंपनियों के साथ-साथ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से भी खास चर्चा की जाएगी. सरकार का मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ की 'नई उद्योग नीति' की खूबियां बताकर उन्हें राज्य में निवेश के लिए खुला आमंत्रण देना है. आपको बता दें कि सरकार की इन कोशिशों का असर भी दिख रहा है; राज्य में अब तक करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं और कई उद्योग धरातल पर आकार भी लेने लगे हैं.
बस्तर और सरगुजा पर खास फोकस, खत्म हो रहा नक्सलवाद का साया
लंबे समय तक नक्सलवाद का दंश झेलने वाले छत्तीसगढ़ में अब विकास का माहौल बन रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही बड़े पैमाने पर उद्योगपति अब निवेश के लिए छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं. सरकार का विशेष फोकस बस्तर में टूरिज्म (पर्यटन) और नए उद्योगों को बढ़ावा देने पर है. मंत्री देवांगन के मुताबिक, सरगुजा और बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वालों के लिए सब्सिडी और अनुदान के विशेष प्रावधान किए गए हैं.
राजस्व बढ़ा, तो लोककल्याणकारी योजनाओं को मिली रफ्तार
निवेश के साथ-साथ राज्य सरकार अपने आंतरिक राजस्व को लेकर भी काफी उत्साहित है. राज्य में शराब से प्राप्त राजस्व में हुई बढ़ोतरी के सवाल पर आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट किया कि शराब दुकानों की संख्या में केवल आंशिक वृद्धि की गई है. सरकार के खजाने में राजस्व केवल शराब से नहीं, बल्कि सभी स्रोतों से बढ़ा है.
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस बढ़े हुए राजस्व का सीधा फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है. इसी पैसे से सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं सफलतापूर्वक चला रही है. चाहे वह 'महतारी वंदन योजना' के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये देना हो, किसानों को धान खरीदी का समर्थन मूल्य चुकाना हो, 2 साल का बकाया बोनस देना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार का हिस्सा देना हो; यह सब इसी मजबूत होते राजस्व के कारण संभव हो पा रहा है.