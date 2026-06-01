छत्तीसगढ़ में 'खेत बचाओ अभियान' पर भारी घमासान, कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने किया पलटवार

Chhattisgarh Political News: भारत सरकार ने 1 जून से पूरे देश में ‘खेत बचाओ अभियान’ राष्ट्रीय स्तर पर चलाने का फैसला किया है. वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर कृषि विभाग ने आज से रासायनिक खाद से खेतों को बचाने के लिए ‘खेत बचाओ अभियान’ शुरू कर दिया है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मृदा संरक्षण और रासायनिक खाद के कम से कम उपयोग के साथ जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना बताया जा रहा है. हालांकि, कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने इस अभियान को किसानों को बर्बाद करने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब किसानों की खरीफ फसल की तैयारी चल रही है, सरकार इस तरह के अभियान की बात कर रही है, जबकि किसानों को पहले से ही समय पर खाद नहीं मिल पा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार के गौठानों को बंद कर दिया गया, जहां समूहों के जरिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता था और किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब सरकार किसानों को परेशान कर रही है और खाद उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है.

बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार

वहीं भाजपा ने इस अभियान का समर्थन करते हुए कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि गौठान और गोबर खाद के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है. इसको लेकर किसान नेता पारसनाथ साहू ने कहा कि सरकार को पहले गाय संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सड़क हादसों और कत्लखानों में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है. उन्होंने कहा कि जब तक गोबर खाद के उपयोग की उचित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक खेतों को बचाने की बात अधूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है खेत बचाओ अभियान?

दरअसल, खेत बचाओ अभियान केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है. इसका मकसद यह है कि देश के हर राज्यों में खेतों की मिट्टी की सेहत सुधारने, खेती की लागत घटाने और किसानों की आय को बढ़ाना है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!