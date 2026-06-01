CG Liquor Scam: शराब घोटाला मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, करीब 1000 करोड़ की संपत्ति की अटैच

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईडी ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की हैं. कार्रवाई में गोवा का वेस्टिन होटल, कई कंपनियों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड शामिल हैं. जांच में 2883 करोड़ रुपये की कथित अवैध कमाई का दावा किया गया है.
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CG Liquor Scam ED Action: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. एजेंसी ने करीब 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है. रायपुर ईडी कार्यालय की ओर से की गई इस कार्रवाई में गोवा का चर्चित वेस्टिन होटल भी शामिल है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत यह कदम उठाया है. पूरी जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एसीबी द्वारा दर्ज प्रकरण के आधार पर आगे बढ़ रही है.
जांच एजेंसी का दावा है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच राज्य की शराब व्यवस्था में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की गईं. जांच में सामने आया है कि कुछ अधिकारियों, कारोबारियों और कथित सिंडिकेट ने मिलकर अवैध तरीके से हजारों करोड़ रुपये कमाए. ईडी के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए करीब 2883 करोड़ रुपये का फायदा उठाया गया. एजेंसी का कहना है कि शराब कारोबार से जुड़े कई फैसलों और प्रक्रियाओं का उपयोग कथित रूप से अवैध कमाई के लिए किया गया, जिसकी परतें अब धीरे-धीरे खुल रही हैं.
म्यूचुअल फंड भी अटैच किए
ईडी की कार्रवाई में गोवा के अंजुना इलाके में स्थित लग्जरी वेस्टिन होटल भी जांच के दायरे में आया है. एजेंसी का आरोप है कि इस होटल की खरीद में इस्तेमाल की गई राशि शराब घोटाले से जुड़े पैसों से जुटाई गई थी. इसके अलावा कई कंपनियों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड भी अटैच किए गए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ कंपनियों पर अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा सिंडिकेट को देने का दबाव बनाया जाता था. इसी आधार पर एजेंसी ने अपनी कार्रवाई का दायरा और बढ़ाया है.
पूरक चार्जशीट दाखिल की
मामले में ईडी ने विशेष अदालत में एक और पूरक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें चार नए आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं. इसके साथ ही इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है. जांच के घेरे में कई चर्चित नाम भी हैं, जिनमें पूर्व नौकरशाह, कारोबारी और पूर्ववर्ती सरकार से जुड़े कुछ लोग शामिल बताए जा रहे हैं. ईडी और राज्य की जांच एजेंसियां फिलहाल मामले की वित्तीय परतों को खंगाल रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि यह घोटाला दो हजार करोड़ रुपये से कहीं अधिक का हो सकता है.
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