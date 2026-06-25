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जून के आखिरी सप्ताह में छुट्टियों की भरमार, छत्तीसगढ़ में 26 को मुहर्रम, 27-28 को बैंक रहेंगे बंद

Chhattisgarh Public Holiday: छत्तीसगढ़ में जून के आखिरी सप्ताह में 26 जून को मुहर्रम पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जबकि 27 जून चौथा शनिवार और 28 जून रविवार होने से लगातार बैंक बंद रहेंगे.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 25, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:49 PM IST
जून के आखिरी सप्ताह में छुट्टियों की भरमार, छत्तीसगढ़ में 26 को मुहर्रम, 27-28 को बैंक रहेंगे बंद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

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