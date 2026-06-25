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Muharram Holiday Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में जून का आखिरी सप्ताह स्कूली बच्चों और आम लोगों के लिए राहत और खुशियों भरा साबित हो रहा है. इस दौरान कई प्रमुख पर्व, स्थानीय त्योहार और वीकेंड की छुट्टियां एक साथ पड़ रही हैं. ऐसे में लोग इस समय का उपयोग परिवार और दोस्तों के साथ आराम और घूमने-फिरने में कर सकते हैं. वहीं जिन लोगों के सरकारी दफ्तरों या बैंकों से जुड़े जरूरी काम हैं, उन्हें पहले ही निपटाने की सलाह दी जा रही है ताकि बाद में परेशानी न हो.
राज्य में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच छात्रों को इस सप्ताह अवकाश का फायदा मिलेगा. मिली जानकारी के मुताबिक, 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इस दिन प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.
शनिवार को बैंक बंद
इसके बाद 27 जून को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंकिंग अवकाश रहेगा. आरबीआई के नियमों के अनुसार दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. इसके अगले दिन 28 जून को रविवार होने से पूरे राज्य और देश में बैंक बंद रहेंगे. इस तरह 27 और 28 जून को लगातार दो दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी.
हाईकोर्ट का फैसला
इसी बीच छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है. 11 जून 2026 को वक्फ बोर्ड द्वारा मोहर्रम के आयोजनों को लेकर जारी कुछ प्रतिबंधात्मक निर्देशों पर अदालत ने रोक लगा दी है. इन निर्देशों में दरगाहों, उर्स और धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे, नाच-गाना और धुमाल पर पाबंदी शामिल थी.
50 हजार रु जुर्माना
इन नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया था. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के इस आदेश को चुनौती देते हुए सूफी इस्लामिक बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जारी किया गया है. मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने फिलहाल वक्फ बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है.
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