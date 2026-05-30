छत्तीसगढ़ के इस जिले में 1 जून को छुट्टी, शराब दुकानें भी रहेंगी बंद, जानें कलेक्टर ने क्यों लिया फैसला?

Chhattisgarh Election News: छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव चल रहे हैं. वहीं कवर्धा जिले में 1 जून को अध्यक्ष पद और ग्राम पंचायत पद के लिए मतदान होना है. इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर गोपाल वर्मा ने एक बड़ा फैसला किया है. जिले में मतदान प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से 1 जून को जिले में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है. इसको लेकर आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सभी विभागों और संबंधित संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं.

जारी आदेश के मुताबिक, नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद और ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द के वार्ड संख्या-08 और ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक-14 के रिक्त पंच पदों के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा. इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के मौके पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश प्रभावशील रहेगा. वहीं निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छुट्टी का ऐलान किया है.

मताधिकार से वंचित न रहे

मिली जानकारी के मुताबिक, मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है. अवकाश घोषित होने से सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य प्रभावित रहेगा, जबकि कर्मचारियों और मतदाताओं को मतदान के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा. कलेक्टर गोपाल वर्मा का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना प्रशासन की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से मतदान दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है, ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

शराब दुकानें भी रहेंगी बंद

इसके साथ ही जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को भी 1 जून को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. आबकारी विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं जिला प्रशासन की तरफ से मतदाताओं से अपील की गई है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!