Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3233242
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ के इस जिले में 1 जून को छुट्टी, शराब दुकानें भी रहेंगी बंद, जानें कलेक्टर ने क्यों लिया फैसला?

Balod Public Holiday 2026: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है. पंचायत चुनाव के चलते 1 जून को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है. आइए जानते हैं, कि जिले में क्या-क्या बंद रहेगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 30, 2026, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Balod Public Holiday 2026
Balod Public Holiday 2026

Chhattisgarh Election News: छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव चल रहे हैं. वहीं कवर्धा जिले में 1 जून को अध्यक्ष पद और ग्राम पंचायत पद के लिए मतदान होना है. इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर गोपाल वर्मा ने एक बड़ा फैसला किया है. जिले में मतदान प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से 1 जून को जिले में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है. इसको लेकर आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सभी विभागों और संबंधित संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं. 

जारी आदेश के मुताबिक, नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद और ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द के वार्ड संख्या-08 और ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक-14 के रिक्त पंच पदों के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा. इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के मौके पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश प्रभावशील रहेगा. वहीं निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छुट्टी का ऐलान किया है. 

मताधिकार से वंचित न रहे
मिली जानकारी के मुताबिक, मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है. अवकाश घोषित होने से सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य प्रभावित रहेगा, जबकि कर्मचारियों और मतदाताओं को मतदान के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा. कलेक्टर गोपाल वर्मा का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना प्रशासन की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से मतदान दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है, ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

शराब दुकानें भी रहेंगी बंद
इसके साथ ही जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को भी 1 जून को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. आबकारी विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं जिला प्रशासन की तरफ से मतदाताओं से अपील की गई है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

balod news

Trending news

MP Transfer
एमपी में शिक्षकों को बड़ी राहत, 2027 तक नहीं होंगे ट्रांसफर, जानिए क्या है वजह?
niwari news
गर्मी के चलते ओरछा से दूर हुए विदेशी पर्यटक, सैलानियों ने फेरा मुंह, सूनी पड़ी जगहें
chhatarpur news
छतरपुर में जजों ने छोड़ीं सरकारी गाड़ियां, साइकिल पैडल मारकर पहुंचे कोर्ट
Mohan Yadav
अनूपपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 की मौत, 40 लोग घायल; CM मोहन ने जताया दुख
Twisha Sharma Case
ट्विशा की सास खोलेगी मौत की मिस्ट्री? CBI के सवाल, गिरिबाला सिंह के जवाब
jabalpur news
जबलपुर में खुदाई के दौरान मिला जिंदा बम, कबाड़ समझकर निकाला बाहर, इलाके में हड़कंप
Twisha Sharma Case
समर्थ और गिरिबाला सिंह 5-5 दिन की CBI रिमांड पर, आमने-सामने होगी पूछताछ!
MP Board 2026
MP में गर्मी की वजह से बदला 5वीं-8वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल, नया टाइम-टेबल जारी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी में चारधाम यात्रा के नाम पर ठगी, भोपाल में NEET पेपर लीक को लेकर NSUI का बड़ा प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें
Sidhi news
मां बनने से पहले मौत का डर! MP के इस जिले में 53 प्रेग्नेंट महिलाओं ने गंवाई जान