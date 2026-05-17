CG RTE Admission 2026: टूट गया छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों का अड़ियल रुख! 18 मई से शुरू हो रहे दाखिले...

CG Private School News: छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार यानी RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल खत्म हो गया है. छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लेते हुए इस साल RTE के तहत एडमिशन नहीं देने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है. संगठन ने घोषणा की है कि 18 मई से प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी जाएगी. इस फैसले से उन हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली है, जो बच्चों के एडमिशन को लेकर लंबे समय से परेशान थे.

दरअसल, निजी स्कूल संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 मार्च से असहयोग आंदोलन शुरू किया था. आंदोलन के तहत 4 अप्रैल को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में इस वर्ष आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने का ऐलान किया गया था. स्कूल प्रबंधन का आरोप था कि सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है. खास तौर पर RTE के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि और एंट्री क्लास में बदलाव को लेकर स्कूल संचालक नाराज थे. इसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग और निजी स्कूल प्रबंधन के बीच लंबे समय से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी.



एडमिशन शुरू करने का फैसला

प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए संगठन ने एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि उनकी मांगों को लेकर असहयोग आंदोलन अभी खत्म नहीं किया गया है. संगठन की प्रमुख मांग है कि सरकार शासकीय स्कूलों में प्रति विद्यार्थी होने वाले खर्च की वास्तविक राशि सार्वजनिक करे. उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए यह जरूरी है, ताकि निजी और सरकारी स्कूलों के खर्च की तुलना स्पष्ट हो सके.

अभिभावकों ने ली राहत की सांस

एसोसिएशन का दावा है कि उनके आंदोलन का असर प्रदेशभर में देखने को मिला है. संगठन के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में 33 में से 29 जिलों में RTE की 50 प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली रहना इस बात का संकेत है कि निजी स्कूलों ने आंदोलन को गंभीरता से आगे बढ़ाया. हालांकि, अब प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है. कई परिवारों को उम्मीद है कि उनके बच्चों का समय पर दाखिला हो सकेगा और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्हें बेहतर शिक्षा का अवसर मिल पाएगा.

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