मंत्रालय, महानदी भवन (नवा रायपुर) से जारी इस आदेश के तहत, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को अपने-अपने क्षेत्रों में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार अब स्कूलों में रोजाना तीन अलग-अलग समय पर तय क्रम में गतिविधियां होंगी. सुबह के सेशन में स्कूल शुरू होने के तुरंत बाद मॉर्निंग असेंबली में एक तय क्रम में कुछ खास चीजें करना जरूरी होगा. राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महान हस्तियों के जीवन के बारे में पढ़ना. इसी तरह, दोपहर के खाने के समय, छात्र मिलकर भोजन मंत्र (खाने की प्रार्थना) का पाठ करेंगे. आखिर में स्कूल की छुट्टी के समय (शाम के सेशन में) राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का सामूहिक पाठ किया जाएगा.