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छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब प्रार्थना के साथ भोजन मंत्र भी, सरकार का बड़ा फैसला, जानें सुबह से छुट्टी तक का पूरा शेड्यूल

CG School New Rules: छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Written ByPooja
Published: Jun 13, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:30 AM IST
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब प्रार्थना के साथ भोजन मंत्र भी, सरकार का बड़ा फैसला, जानें सुबह से छुट्टी तक का पूरा शेड्यूल
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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