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छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे सरकारी-निजी स्कूल, बच्चों को फ्री किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल देने की तैयारी

Chhattisgarh School Reopen: छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जून से सभी सरकारी और निजी स्कूल खुलेंगे. नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत शाला प्रवेश उत्सव से होगी, जिसमें नए विद्यार्थियों का स्वागत, किताबों और यूनिफॉर्म का वितरण और ड्रॉपआउट बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ने पर जोर रहेगा.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 12, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:18 PM IST
छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे सरकारी-निजी स्कूल, बच्चों को फ्री किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल देने की तैयारी
Image Credit: CG School News

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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