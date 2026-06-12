/छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे सरकारी-निजी स्कूल, बच्चों को फ्री किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल देने की तैयारी

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CG School News: छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियां अब खत्म होने जा रही हैं और प्रदेशभर के सरकारी व निजी स्कूल 16 जून से फिर से गुलजार नजर आएंगे. लोक शिक्षण संचालनालय ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की तैयारी पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. पिछले दो महीने से बंद पड़े स्कूलों में साफ-सफाई, रंग-रोगन और जरूरी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है. स्कूल खुलने के पहले दिन बच्चों के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम रखे जाएंगे, ताकि नए सत्र की शुरुआत उत्साह और सकारात्मक माहौल के साथ हो सके.
इस बार स्कूल खुलने के साथ ही शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा. गांवों और शहरों में बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा और अभिभावकों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र बच्चा स्कूल से बाहर न रहे. इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूल प्रबंधन समितियों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा.
मिलेगी इतनी सुविधाएं
नए सत्र में विद्यार्थियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने की तैयारी की गई है. पात्र बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी. विभाग ने किताबों के समय पर वितरण के लिए प्रदेश में स्थायी और अस्थायी डिपो के माध्यम से व्यवस्था बनाई है. वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा, ताकि अन्य छात्र-छात्राओं को भी अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिल सके.
इन बच्चों पर भी फोकस
शिक्षा विभाग ने विशेष रूप से उन बच्चों पर फोकस किया है, जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी. ऐसे विद्यार्थियों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों की सूची लेकर पहली कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा, जबकि पांचवीं पास विद्यार्थियों को छठवीं में दाखिला दिलाने की तैयारी भी की जा रही है. विभाग ने शिक्षकों को आगामी तीन माह की पढ़ाई की योजना तैयार करने और स्कूलों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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