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Who is IAS Ajay Singh: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह का कार्यकाल बढ़ा दिया है. आने वाले चुनावों की तैयारियों और प्रशासनिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2027 तक या नियमित नियुक्ति होने तक पर बनाए रखने का आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह अपने वर्तमान दायित्यों को जारी रखेंगे. सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है कि जब प्रदेश में चुनावी गतिविधियां और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है. सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश में होने वाले चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी.
वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह का कार्यकाल बढ़ाने के पीछे आगामी चुनावों को प्रमुख कारण माना जा रहा है. पंचायत, नगरीय निकाय और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ी तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है. इससे चुनावी तैयारियों में निरंतरता बनी रहेगी.
कौन हैं रिटा. IAS अजय सिंह?
बता दें कि अजय सिंह 1983 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं. अजय सिंह मूल रूप से छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं. आईएस अजय सिंह, बिलासपुर से सटे मुंगेली जिले के पथरिया विकास खंड के बेलखुरी गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने IIT दिल्ली से 1981 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है. इसके अलावा 1983 में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में M.Tech और 1995-96 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में यूनाइटेड किंगडम से अर्थशास्त्र में MA किया है.
चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ?
रिटायर्ड IAS अजय सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं. इसके अलावा संयुक्त मध्य प्रदेश में वे सीधी, सीहोर और जबलपुर के कलेक्टर रहे हैं. साथ ही भोपाल में अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्य कर के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं. रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्य नीति आयोग में उपाध्यक्ष भी बनाया गया था. इसके बाद से छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी.
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