/बारिश में और भी हसीन हो जाती हैं छत्तीसगढ़ की ये 5 जगहें, जन्नत जैसा मिलेगा नजारा...झरने-हरियाली करेंगे दिल खुश

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मानसून के आते ही छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है. बारिश शुरू होते ही जंगल हरे-भरे हो जाते हैं, पहाड़ बादलों से घिर जाते हैं और झरने पूरे जोर के साथ बहने लगते हैं. इसलिए, राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने के लिए बारिश का मौसम सबसे अच्छा समय है. अगर आप मानसून में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में कई शानदार जगहें हैं. बस्तर में चित्रकोट और तीरथगढ़ झरने, सरगुजा में मैनपाट, अचानकमार के जंगल और धमतरी में गंगरेल बांध मानसून की छुट्टियों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं. यहां आप खूबसूरत नजारों, शांत माहौल और चारों ओर फैली हरियाली का आनंद ले सकते हैं.
अचानकमार, बिलासपुर-मुंगेली
बिलासपुर का घना अचानकमार जंगल बारिश के बाद हरियाली से ढंक जाता है. यहां की प्रकृति और जंगल का शांत माहौल वाकई मनमोहक है. यह वाइल्डलाइफ के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है.
गंगरेल बांध, धमतरी
बारिश के मौसम में जब गंगरेल बांध का जलस्तर बढ़ता है, तो आस-पास का प्राकृतिक नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है. हरियाली और पानी से घिरा यह माहौल इसे वीकेंड ट्रिप के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है. तेजी से बहते पानी का नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है. अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है.
मैनपाट, सरगुजा
छत्तीसगढ़ का 'मिनी शिमला' कहे जाने वाले मैनपाट में मानसून के दौरान बादल, चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. बारिश के मौसम में यहां का ठंडा मौसम और प्राकृतिक सुंदरता घूमने का एक अनोखा अनुभव देती है. यहां घूमने के लिए कई दिलचस्प और शानदार जगहें हैं. खासकर बौद्ध मंदिर, जहां आपको बेहद सुकून का अनुभव होगा.
तीरथगढ़ जलप्रपात, बस्तर
कांगेर घाटी इलाके में स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात बारिश के मौसम में कई धाराओं में नीचे गिरते हुए एक शानदार नजारा पेश करता है. इसके आस-पास के घने जंगल और हरियाली इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खास जगह बनाते हैं. इसके अलावा, बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात भी मानसून के दौरान बेहद खूबसूरत लगता है, जब इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ जाता है.
चिरमिरी- मनेंद्रगढ़-भरतपुर
चिरमिरी मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्थित एक खूबसूरत इलाका है. बारिश में पहाड़ हरियाली से ढंक जाते हैं और बादलों के बीच प्राकृतिक नजारा सचमुच मनमोहक लगता है. यहां का ठंडा मौसम और शांत माहौल इसे मानसून के मौसम में घूमने के लिए एक खास जगह बनाते हैं.
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