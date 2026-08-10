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बारिश में और भी हसीन हो जाती हैं छत्तीसगढ़ की ये 5 जगहें, जन्नत जैसा मिलेगा नजारा...झरने-हरियाली करेंगे दिल खुश

CG Tourism: बारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. झरने पूरे वेग से बहते हैं, जंगल हरे-भरे हो जाते हैं और पहाड़ों से बादलों का शानदार नजारा दिखता है. अगर आप बारिश के मौसम में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये पांच जगहें बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 10, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:00 AM IST
बारिश में और भी हसीन हो जाती हैं छत्तीसगढ़ की ये 5 जगहें, जन्नत जैसा मिलेगा नजारा...झरने-हरियाली करेंगे दिल खुश

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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