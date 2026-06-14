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Salim Raj WhatsApp Hacked: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं. अज्ञात हैकरों ने उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक (WhatsApp Hack) कर लिया है, जिसके बाद उनके नाम का इस्तेमाल कर परिचित लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं और उनसे पैसे मांजे जा रहे हैं. इस मामले की जानकारी डॉ. सलीम राज के मीडिया विभाग ने सार्वजनिक की है. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि ऐसी किसी भी संदेश या आर्थिक मदद के अनुरोध पर भरोसा न करें और सतर्कता बरतें.
मीडिया विभाग की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार, साइबर ठग ने डॉ. सलीम राज का WhatsApp अकाउंट हैक कर लिया है. इसके बाद उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल करके परिचितों और समर्थकों को मैसेज भेजे जा रहे हैं और अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगे जा रहे हैं. ग्रुप में भेजे गए एक मैसेज में डॉ. सलीम राज ने बताया कि उनका WhatsApp अकाउंट हैक हो गया है और उनके नाम पर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं. उन्होंने सभी से अपील की कि वे ऐसे मैसेज या अनुरोधों पर भरोसा न करें.
प्रभावशाली लोगों के कॉन्टैक्ट्स को निशाना बना रहे साइबर ठग
साइबर अपराधी अब प्रभावशाली लोगों के कॉन्टैक्ट्स को निशाना बनाने के लिए उनके सोशल मीडिया और मैसेजिंग अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं. कई जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और व्यवसायी पहले भी ऐसे घोटालों का शिकार हो चुके हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर किसी के नाम पर पैसे मांगने वाला कोई मैसेज मिले, तो पहले फोन करके उस अनुरोध की पुष्टि करना जरूरी है. फिलहाल डॉ. सलीम राज का WhatsApp अकाउंट वापस पाने की कोशिशें चल रही हैं. हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर फ्रॉड करने वाले अब सीधे पैसे चुराने के बजाय लोगों के भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.
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