प्रभावशाली लोगों के कॉन्टैक्ट्स को निशाना बना रहे साइबर ठग

साइबर अपराधी अब प्रभावशाली लोगों के कॉन्टैक्ट्स को निशाना बनाने के लिए उनके सोशल मीडिया और मैसेजिंग अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं. कई जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और व्यवसायी पहले भी ऐसे घोटालों का शिकार हो चुके हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर किसी के नाम पर पैसे मांगने वाला कोई मैसेज मिले, तो पहले फोन करके उस अनुरोध की पुष्टि करना जरूरी है. फिलहाल डॉ. सलीम राज का WhatsApp अकाउंट वापस पाने की कोशिशें चल रही हैं. हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर फ्रॉड करने वाले अब सीधे पैसे चुराने के बजाय लोगों के भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.