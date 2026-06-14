Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /CG वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का WhatsApp हैक, सलीम राज बनकर ठग मांग रहे पैसे, प्रोफाइल फोटो देख झांसे में ना आए

CG वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का WhatsApp हैक, सलीम राज बनकर ठग मांग रहे पैसे, प्रोफाइल फोटो देख झांसे में ना आए

Salim Raj WhatsApp Hacked: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है. हैकर उनके नाम से लोगों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद मीडिया विभाग ने अलर्ट किया है.

Written ByPooja
Published: Jun 14, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:25 PM IST
CG वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का WhatsApp हैक, सलीम राज बनकर ठग मांग रहे पैसे, प्रोफाइल फोटो देख झांसे में ना आए
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कटनी में भीषण सड़क हादसा: ओवरलोड हाइवा ने बस को मारी टक्कर, महिला समेत 3 की मौत
katni bus accident1 hr ago
2
Train Accident2 hrs ago
3
Bhopal municipal corporation elections3 hrs ago
4
Bhind kidnapping9:54 AM IST
5
gwalior news8:32 AM IST