/कौन हैं 23 साल की ASI ज्ञानेश्वरी यादव? जिन्होंने स्कॉटलैंड में जीता कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर, जानिए गांव से ग्लास्गो तक का सफर

राज्य चुनें
Gyaneshwari Yadav Profile Story: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के भोंडिया गांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी यादव आज देश की सबसे भरोसेमंद युवा वेटलिफ्टरों में गिनी जाती हैं. साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में खास पहचान बनाई है. राष्ट्रमंडल खेल-2026 में 53 किलोग्राम महिला वर्ग में रजत पदक जीतकर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़ा शहर नहीं, बल्कि मजबूत इरादे चाहिए. 23 साल की ज्ञानेश्वरी ने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया. यह भारत का मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों में पांचवां और भारोत्तोलन में चौथा पदक भी बना.
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहे इस मुकाबले में ज्ञानेश्वरी ने अपने करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 199 किलोग्राम का नया कीर्तिमान रचा है. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने सभी छह प्रयास सफलतापूर्वक पूरे किए और एक भी फाउल नहीं किया. स्वर्ण पदक नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला दिदिह ने 206 किलोग्राम वजन उठाकर जीता, जबकि कनाडा की रेबेका ग्रोउलेक्स 178 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक तक पहुंचीं. स्वर्ण उनसे सात किलोग्राम दूर रहा, लेकिन ज्ञानेश्वरी का प्रदर्शन पूरे मुकाबले में सबसे संतुलित और दमदार माना गया.
खिलाड़ी के साथ-साथ उप-निरीक्षक
ज्ञानेश्वरी यादव सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि, छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) के पद पर भी कार्यरत हैं. नौकरी और खेल, दोनों जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने दोनों मोर्चों पर खुद को साबित किया है. घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली. अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की नई वजन श्रेणियां लागू होने के बाद उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में खुद को तेजी से ढाला. राष्ट्रीय चयन ट्रायल में शानदार प्रदर्शन के दम पर वह भारतीय टीम की मजबूत दावेदार बनीं और राष्ट्रमंडल खेलों से पहले इस वर्ग में शीर्ष रैंक वाली खिलाड़ियों में शामिल रहीं.
ज्ञानेश्वरी के नाम कई उपलब्धियां
ज्ञानेश्वरी यादव के नाम कई उपलब्धियां है. इनमें राष्ट्रमंडल खेल-2026 के रजत पदक के अलावा उन्होंने सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप-2026 में रजत और कांस्य पदक जीते. इससे पहले वर्ष 2023 की कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन ने उन्हें भारत की सबसे प्रतिभाशाली युवा महिला वेटलिफ्टरों की कतार में खड़ा कर दिया है और आने वाले वर्षों के लिए बड़ी उम्मीद भी बना दिया है.
छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च खेल सम्मान
अंतरराष्ट्रीय मंच पर ज्ञानेश्वरी का सफर लगातार मजबूत होता गया. बहरीन में आयोजित 2024 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में उन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया. इसके बाद 2025 में उन्हें छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च खेल सम्मान 'गुंडाधूर सम्मान' से सम्मानित किया गया. फिर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में उन्होंने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 106 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 194 किलोग्राम का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया. इस प्रदर्शन से उन्हें कांस्य पदक मिला, जबकि स्नैच का 88 किलोग्राम भार नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना. वह कुल स्कोर में रजत पदक से सिर्फ एक किलोग्राम पीछे रहीं.
बड़े मुकाबलों में दिखाया दमखम
घरेलू प्रतियोगिताओं से शुरू हुआ ज्ञानेश्वरी का सफर आज दुनिया के बड़े मंच तक पहुंच चुका है. पिछले तीन वर्षों में उन्होंने जिस तेजी से खुद को निखारा है, वह युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गया है. विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप और अब राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर उन्होंने साबित किया है कि दबाव के बड़े मुकाबलों में भी वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने का दम रखती हैं. यही वजह है कि आज उन्हें भारत की सबसे भरोसेमंद हल्के वजन वर्ग की वेटलिफ्टरों में गिना जाता है. अगले ओलंपिक को देखते हुए भी उनसे देश को बड़ी उम्मीदें हैं और उनकी सफलता की कहानी लगातार आगे बढ़ रही है.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!