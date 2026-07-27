/कौन हैं 23 साल की ASI ज्ञानेश्वरी यादव? जिन्होंने स्कॉटलैंड में जीता कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर, जानिए गांव से ग्लास्गो तक का सफर

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहे इस मुकाबले में ज्ञानेश्वरी ने अपने करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 199 किलोग्राम का नया कीर्तिमान रचा है. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने सभी छह प्रयास सफलतापूर्वक पूरे किए और एक भी फाउल नहीं किया. स्वर्ण पदक नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला दिदिह ने 206 किलोग्राम वजन उठाकर जीता, जबकि कनाडा की रेबेका ग्रोउलेक्स 178 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक तक पहुंचीं. स्वर्ण उनसे सात किलोग्राम दूर रहा, लेकिन ज्ञानेश्वरी का प्रदर्शन पूरे मुकाबले में सबसे संतुलित और दमदार माना गया.



खिलाड़ी के साथ-साथ उप-निरीक्षक

ज्ञानेश्वरी यादव सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि, छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) के पद पर भी कार्यरत हैं. नौकरी और खेल, दोनों जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने दोनों मोर्चों पर खुद को साबित किया है. घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली. अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की नई वजन श्रेणियां लागू होने के बाद उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में खुद को तेजी से ढाला. राष्ट्रीय चयन ट्रायल में शानदार प्रदर्शन के दम पर वह भारतीय टीम की मजबूत दावेदार बनीं और राष्ट्रमंडल खेलों से पहले इस वर्ग में शीर्ष रैंक वाली खिलाड़ियों में शामिल रहीं.