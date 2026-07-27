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कौन हैं 23 साल की ASI ज्ञानेश्वरी यादव? जिन्होंने स्कॉटलैंड में जीता कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर, जानिए गांव से ग्लास्गो तक का सफर

Gyaneshwari Yadav Silver Medal: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल खेल-2026 में 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया. आइए आज हम आपको एएसआई की नौकरी से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन करने वाली ज्ञानेश्वरी के सफर के बारे में बताते हैं.

Written ByManish kushawah
Published: Jul 27, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:34 PM IST
कौन हैं 23 साल की ASI ज्ञानेश्वरी यादव? जिन्होंने स्कॉटलैंड में जीता कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर, जानिए गांव से ग्लास्गो तक का सफर
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

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