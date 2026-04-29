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मुंगेली का प्रदेश में डंका, 10वीं में अंशुल शर्मा ने किया टॉप, 4 छात्र टॉप-10 लिस्ट में शामिल

Chhattisgarh Board Results 2026:छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं और इस बार मुंगेली जिले का नाम प्रदेश में टॉप टेन में रहा. मुंगेली जिले से ही टॉप 10 में दसवीं से 3 तो 12वीं में एक छात्र ने जगह बनाई.

 

Written By  Rakesh Singh Thakur|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:43 AM IST
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मुंगेली का प्रदेश में डंका, 10वीं में अंशुल शर्मा ने किया टॉप, 4 छात्र टॉप-10 लिस्ट में शामिल

Chhattisgarh Board Results 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं और इस बार मुंगेली जिले का नाम प्रदेश में टॉप टेन में रहा. मुंगेली जिले से ही टॉप 10 में दसवीं से 3 तो 12वीं में एक छात्र ने जगह बनाई.दसवीं बोर्ड की परीक्षा में लोरमी से अंशुल शर्मा 99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया तो वहीं सरस्वती शिशु मंदिर मुंगेली में पढ़ने वाली नंदिता देवांगन ने 98.83 अंक पाकर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. 

लोरमी के ही सरस्वती शिशु मंदिर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र चैतू राम साहू ने भी आठवां स्थान प्राप्त किया. लोरमी के होनहार छात्र अंशुल शर्मा ने 99 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. अंशुल की इस कामयाबी से न सिर्फ लोरमी, बल्कि पूरे मुंगेली जिले का नाम रोशन हुआ है. अंशुल शर्मा जिन्होंने 600 में से 594 अंक यानी 99% लाकर 10वीं बोर्ड में टॉप किया है. उन्होंने बताया की बस रोज का टारगेट पूरा करता था 6-7 घंटे रोज पढ़ाई की, स्कूल के टीचर्स और मम्मी-पापा का बहुत सपोर्ट मिला. आगे मैं मैथ्स की तैयारी कर कर आईआईटी में जाना चाहता हूं. अंशुल के पिता ने बताया की आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है. बेटे ने हमारा ही नहीं, पूरे लोरमी का सिर ऊंचा कर दिया. कभी ट्यूशन नहीं लगवाई, खुद से पढ़ता था. रात-रात भर जागकर मेहनत की है. भगवान इसे और आगे बढ़ाए.

अंशुल ने किया टॉप

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उनका कहना है कि, अंशुल शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है. क्लास में हमेशा सवाल पूछता था. अनुशासन और निरंतर पढ़ाई इसकी सफलता का राज है. हमें उम्मीद थी कि ये टॉप-10 में आएगा, लेकिन प्रदेश में पहला स्थान लाकर इसने स्कूल का नाम इतिहास में दर्ज करा दिया. अंशुल की कहानी उन लाखों बच्चों के लिए मिसाल है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं. अंशुल ने दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो छोटे कस्बे से निकलकर भी प्रदेश टॉप किया जा सकता है. मुंगेली जिले को अंशुल पर नाज है.

कलेक्टर ने दी बधाई

जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार ने अंशुल के घर पहुंचकर उसे बधाई दी और कहा की सचमुच, अंशुल जैसे होनहार ही देश का भविष्य हैं. हम अंशुल शर्मा को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं. जिले के कलेक्टर के साथ एसपी भोजराम पटेल का पटेल CEO डीईओ बीईओ सहित जिला शिक्षा के सभी अधिकारी अंशुल शर्मा के घर पर उपस्थित रहे और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी.

ये भी पढ़ें : नक्सल प्रभावित इलाके की बेटी का कमाल, छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड की टॉप-10 सूची में कोयलीबेड़ी की अपर्णा ने बनाई जगह

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