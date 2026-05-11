CGBSE Paper Leak: सोशल मीडिया पर फैला रखा था जाल, 3000 में बेचा हिंदी का पेपर, बिलासपुर से मास्टरमाइंड गिरफ्तार

CGBSE Hindi Paper Leak Case: छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं कक्षा की हिंदी पेपर लीक मामले में रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी वेणु जंघेल को गिरफ्तार कर लिया है. रायपुर क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को बिलासपुर से पकड़ा है.

बताया जा रहा है कि, 12वीं कक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे शिक्षा बोर्ड और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया. पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) के निर्देश पर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया, जिसने तकनीकी और साइबर जांच के जरिए पूरे नेटवर्क की गहन छानबीन शुरू कर दी. शुरुआती जांच से पता चला कि प्रश्न पत्र लीक की यह घटना एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी और इसमें कई लोगों के शामिल होने की आशंका है.

3,000 में मिलता पेपर

पूछताछ और डिजिटल विश्लेषण के बाद पुलिस वेणु जांघेल तक पहुंचीं. आरोपी मूल रूप से बेमेतरा जिले के बरसाना गांव का रहने वाला है और उस समय रायपुर के गोकुल नगर इलाके में रह रहा था. पुलिस के अनुसार आरोपी काफी समय से छात्रों के संपर्क में था. जांच से पता चला है कि आरोपी 12वीं कक्षा के हिंदी विषय का प्रश्न पत्र छात्रों को लगभग 3,000 रुपए में उपलब्ध कराता था.

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आरोपी बिलासपुर से गिरफ्तार

पुलिस को संदेह है कि इस नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों को यह प्रश्न पत्र वितरित किया गया था. इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और लगातार अपनी जगह बदल रहा था. रायपुर क्राइम ब्रांच ACCU और कोतवाली पुलिस ने मिलकर बिलासपुर में आरोपी को गिरफ्तार किया. फिलहाल टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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