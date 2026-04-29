CGBSE Board 12th Result 2026: छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, जिज्ञासु वर्मा ने किया टॉप

CG Board 12th Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने बुधवार को कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी है. छात्र cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते है. प्रदेशभर में 12वीं कक्षा में जिज्ञासु वर्मा ने टॉप किया है. बलौदाबाजार के रहने वाले जिज्ञासु ने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

ये हैं कक्षा 12वीं के टॉपर

जिज्ञासु वर्मा ने 98.60 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. वहीं बेमेतरा की ओमनी ने दूसरा स्थान हासिल किया है, ओमनी ने 98.20% अंक प्राप्त किए हैं. तीसरे स्थान पर रायगढ़ के कृष्ण महंत रहे. कृष्ण ने 97.80% अंक प्राप्त किए हैं. चौथे पर दुर्ग से रिया साहू रही, 97.60% अंक हासिल किए. शाहनाज परवीन ने 97.60% अंक हासिल किए. इसके साथ ही ताहिरा खान ने 97.60% अंक हासिल किए.

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83.04% रहा 12वीं का रिजल्ट

इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं कक्षा का कुल पास प्रतिशत 83.04% रहा है. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. तीनों संकायों कला, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने परीक्षा परिणाम घोषित किया. इस अवसर पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री गजेंद्र यादव और उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे. इस साल कक्षा 12वीं के लिए 245,785 छात्रों ने परीक्षा दी थी. परीक्षा 20 फरवरी 2026 से शुरू होकर 18 मार्च 2026 तक आयोजिक की गई थी. ये परीक्षाएं पूरे राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुईं थी

CM ने दी बधाई

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, मैं छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं, अभिभावकों के लिए भी यह दिन खास है, शिक्षकों ने बच्चों को इस काबिल बनाया उन्हें भी शुभकामनाएं दी. पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छा परिणाम आया है. सीएम ने कहा कि इसके लिए शिक्षा मंत्री ने अनेकों प्रयास किए हैं.

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