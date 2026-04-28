CGBSE Result 2026: 6 लाख छात्राओं का इंतजार खत्म, 29 अप्रैल को जारी होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट; इस लिंक पर झट से देख पाएंगे परिणाम

cg news: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ( CGBSE ) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार, कल दोपहर 02:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के एग्जाम रिजल्ट ऑफिशियल रूप से जारी कर दिए जाएंगे.
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cgbse result date 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ( CGBSE ) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा (cgbse result date 2026). मिली जानकारी के अनुसार, कल दोपहर 02:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के एग्जाम रिजल्ट ऑफिशियल रूप से जारी कर दिए जाएंगे. CGBSE 10वीं और 12वीं के छात्र अपना बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक बेवसाइट cgbse.nic.in और results. cg.nic.in के साथ-साथ Digilocker ऐप पर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं.
कल जारी होगा CGBSE का रिजल्ट
छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं स्टूडेंट्स का इंतजार अब समाप्त होने वाला है. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कल बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी करेगा. बता दें कि 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच पूरी हो गई है जिसके बाद कल दोपहर ढाई बजे तक परिणाम जारी किया जाएगा. स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सोशल मीडिया (एक्स) पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है.
ऐसे चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट
CGBSE 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए:
पिछले साल इन दिन आई थी रिजल्ट
छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं परीक्षा 21 फरवरी से लेकर 13 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी वहीं 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च के बीच आयोजित की गई थी. अब छात्राओं का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी किया जा रहा है. पिछले साल यही रिजल्ट 7 मई 2026 को जारी की गई थी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि अपने रोल नंबर के साथ तैयार रहें और ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें क्योंकि रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाती है.
छात्रों को शुभकामनाएं
कल केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों और शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतिफल होगा. इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं की जाती है. प्रत्येक परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत है, और हर विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं निहित हैं.
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