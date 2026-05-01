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CGPSC Mains Exam 2025: सीजीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, मेन्स एग्जाम की बदली तारीख, देखें शेड्यूल

CGPSC Mains Exam 2025: सीजीपीएससी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा‑2025 की तारीखों में बड़ा बदलाव किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, अब परीक्षा 6 से 9 जून 2026 तक होगी. आइए आपको इसके शेड्यूल के बारे में बताते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 01, 2026, 08:56 PM IST
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CGPSC Mains Exam 2025
CGPSC Mains Exam 2025

CGPSC New Schedule: छत्तीसगढ़ में पीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है. अभ्यर्थियों की लगातार मांग के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में परीक्षा को आगे बढ़ाया गया है, जिससे छात्रों को तैयारी के लिए थोड़ा और समय मिल सके. पहले यह परीक्षा मई में होने वाली थी, लेकिन अब इसे जून 2026 में आयोजित किया जाएगा, जिससे परीक्षार्थियों में संतोष का माहौल है.

पहले आयोग ने 16 से 19 मई 2026 की तारीख तय की थी, लेकिन अब नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 6, 7, 8 और 9 जून 2026 को होगी. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस बदलाव की आधिकारिक जानकारी दी है. परीक्षा प्रदेश के अलग-अलग शहरों में आयोजित की जाएगी, जिनमें अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर शामिल हैं. सभी केंद्रों पर परीक्षा तय समय के अनुसार ही होगी.
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इस बार भी परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी. पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. विषयों का शेड्यूल भी तय कर दिया गया है. 6 जून को भाषा और निबंध, 7 जून को सामान्य अध्ययन-1 और 2, 8 जून को सामान्य अध्ययन-3 और 4 की परीक्षा होगी. वहीं 9 जून को आखिरी दिन सामान्य अध्ययन-5 का पेपर सिर्फ एक पाली में लिया जाएगा.

एडमिट कार्ड को लेकर भी आयोग ने साफ कर दिया है कि यह परीक्षा से करीब 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को खुद जाकर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि डाक या एसएमएस के जरिए कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा. ऐसे में छात्रों को सलाह है कि वे समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

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