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छत्तीसगढ़ में 6 जून से CGPSC मेंस परीक्षा, 5 शहरों में बनाए गए सेंटर, प्रशासन अलर्ट

CGPSC 2026: छत्तीसगढ़ में आज 6 जून से CGPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा शुरू होने जा रही है. ये परीक्षा 9 जून तक दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 06, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:18 AM IST
छत्तीसगढ़ में 6 जून से CGPSC मेंस परीक्षा, 5 शहरों में बनाए गए सेंटर, प्रशासन अलर्ट
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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