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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आज 6 जून से शुरू हो रही है और 9 जून तक चलेगी. यह परीक्षा राज्य के पांच प्रमुख शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर में दो पालियों में आयोजित की जा रही है. परीक्षा का आयोजन पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए रायपुर के कलेक्टर ने केंद्र अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की. भीषण गर्मी को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं जैसे ठंडा पीने का पानी, ORS, एयर कूलर, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, बिजली और शौचालय की सुविधा को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद
प्रशासन परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. रायपुर कलेक्टर ने रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की प्रशासनिक या बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परेशानी न हो. सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया गया है कि वे पहले से ही अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण करें और किसी भी कमी को दूर करें.
6, 7, 8 और 9 को आयोजित होगी परीक्षा
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा आयोजित राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा जिले में तय परीक्षा केंद्रों पर 6, 7, 8 और 9 जून को होगी. यह परीक्षा रोजाना दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
5 शहरों में बनाए गए सेंटर
पांच बड़े शहरों अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा जून में हो रही है इसलिए भीषण गर्मी को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं. कलेक्टर ने सभी केंद्रों पर ठंडा पीने का पानी, ORS पैकेट और एयर कूलर उपलब्ध कराने के साथ-साथ हवादार बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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