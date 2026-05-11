नारायणपुर में हाहाकार! पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत,4 दिनों से दर-दर भटक रहे लोग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पिछले चार दिनों से डीजल और पेट्रोल की भारी कमी के कारण रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है. जिला मुख्यालय और आस-पास के ग्रामीण इलाकों, दोनों जगहों के निवासियों को ईंधन की तलाश में दर-दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि किसान अपने खेतों में खेती-बाड़ी का काम नहीं कर पा रहे हैं, वहीं सरकारी कर्मचारियों के काम पर भी इसका असर पड़ने लगा है.

पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत

ईंधन की कमी के कारण जिला मुख्यालय के सभी पांचों पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं. सोमवार को जब यह खबर मिली कि गौरव पथ रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है, तो वहां दोपहिया वाहनों, ट्रैक्टरों, JCB मशीनों, बोलेरो और अन्य वाहनों की लंबी कतारें तुरंत लग गईं. घंटों इंतजार करने के बावजूद लोग काफी निराश दिखे क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं मिल पाया.

फसलों पर बुरा असर

इस बीच पिछले दो दिनों में हुई हल्की बारिश के बाद किसान अपने खेतों में जुताई और अन्य कृषि कार्य शुरू करने के लिए उत्सुक हैं. हालांकि डीजल की अनुपलब्धता के कारण उनके ट्रैक्टर खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. किसानों का कहना है कि खेती के लिए यह एक बेहद अहम समय है, और यदि जल्द ही डीजल का इंतजाम नहीं किया गया, तो फसल की तैयारियों पर बुरा असर पड़ सकता है.

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धरने पर बैठ गए लोग

ईंधन की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेट्रोल और डीजल के वितरण की मात्रा सीमित कर दी है. पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन न दें. इसके अलावा डिब्बों में पेट्रोल या डीजल देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसानों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है. इस स्थिति से नाराज होकर कई किसान और वाहन चालक अपने डिब्बे साथ लेकर कलेक्टर के बंगले के सामने जमा हो गए और धरने पर बैठ गए.

जी मीडिया के साथ बातचीत में किसानों ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा कि खेती-बाड़ी का काम पूरी तरह से ठप हो गया है. अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक किसान ने कहा, "जिला मुख्यालय पर शराब आसानी से मिल रही है, लेकिन किसानों के लिए जरूरी पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है. हमें शराब नहीं चाहिए, हमें डीजल चाहिए." फिलहाल जिला प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है.