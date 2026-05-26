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'मैं इन्हें जगतगुरु नहीं मानता...', चरणदास महंत के बयान पर रामभद्राचार्य की खुली चुनौती, छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई

Rambhadracharya Jagadguru Controversy: छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई है. वहीं जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर बीजेपी-कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 26, 2026, 05:32 PM IST
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Jagadguru Rambhadracharya Controversy
Jagadguru Rambhadracharya Controversy

Charandas Mahant Statement: छत्तीसगढ़ में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर सियासी पारा हाई है. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है. अब रामभद्राचार्य ने मंच से खुली चुनौती देते हुए कहा कि 'मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूं. लेकिन कोई मेरे जगतगुरुत्व को चैलेंज करेगा, तो वह स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रिय निंदक महंत मेरे जगतगुरु होने का पूरा परीक्षण कर लें. उन्होंने बताया कि जगतगुरु बनने के लिए तीन ग्रंथों पर भाष्य लिखना अनिवार्य है. सभी अखाड़े इसका समर्थन करते हैं. कुंभ में सबसे पहले जिसका स्थान होता है, वही जगतगुरु होता है. बता दें कि छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में आयोजित रामकथा के दौरान उन्होंने कहा है.  

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता विपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने रामभद्राचार्य को लेकर विवादित टिप्पणी की. चरणदास महंत ने कहा कि, 'मैं इनको जगतगुरु नहीं मानता. वह बीजेपी के प्रचारक हैं और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए हैं. ऐसे लोगों को मैं न जगतगुरु मानता हूं, न गांव का गुरु. मैं उनसे आशीर्वाद लेने नहीं जाऊंगा.' चरणदास महंत के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में  भूचाल आ गया है. वहीं धार्मिक हलकों में भी हलचल देखने को मिल रही है. 

बीजेपी MLA ने क्या कहा?
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता विपक्ष के बयान के बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि, 'डॉ. चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं. कांग्रेस के साथ मिलकर कथावाचकों पर टिप्पणी कर रहे हैं. उनसे अपील है कि कांग्रेस के चक्कर में न पड़ें. जिस तिगड़ी में फंसे हैं, उससे ऊपर उठकर देशहित में बात करें.'

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कांग्रेस ने भी दी प्रतिक्रिया
इसके बाद कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी बीजेपी विधायक के आरोपों पर कहा कि, 'कांग्रेस के किसी भी नेता को बीजेपी से सीख लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि चरणदास महंत ने बिल्कुल सही कहा है. जगतगुरु रामभद्राचार्य इन दिनों बीजेपी के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं. जो व्यक्ति तुलसीदास की चौपाई पर गलत मीमांसा कर सकता है, वह हिंदू की क्या बात कर सकता है. रामभद्राचार्य न राम के हैं और न शिव के, वे बीजेपी के हैं.'

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