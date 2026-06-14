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Charu Pandey Success Story: जहां आज के समय देश के युवा सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों तक तैयारी और कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक छोटे से गांव टिल्डा की रहने वाली 23 साल की चारू पांडे ने अपनी असाधारण प्रतिभा से इतिहास रच दिया है. महज 23 साल की उम्र में चारू ने एक या दो नहीं, बल्कि कुल 19 सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं. उनकी इस कामयाबी की लिस्ट में बैंक PO, SSC CGL, CHSL, MTS, CPO, GD, IBPS क्लर्क/PO, SBI क्लर्क/PO, दिल्ली पुलिस और छत्तीसगढ़ में सब-इंस्पेक्टर व ट्रांसपोर्ट सब-इंस्पेक्टर जैसी कई परीक्षाएं शामिल हैं.
चारू पांडे ने 19 सरकारी परीक्षाएं कैसे पास कीं?
चारू का सफर आसान नहीं था. शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उनमें सुधार के लिए लगातार काम किया. चारू ने हर असफलता को सीखने के एक मौके के तौर पर देखा और अपनी तैयारी की रणनीति को मजबूत किया. उनका मानना था कि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग, मैथमैटिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल नॉलेज जैसे विषयों का आधार एक जैसा ही होता है. इसलिए उन्होंने इन विषयों पर अच्छी पकड़ बनाई और फिर परीक्षा की खास जरूरतों के हिसाब से अपनी तैयारी का तरीका अपनाया.
क्या है जीत का सीक्रेट?
चारू की शानदार सफलता सिर्फ किस्मत का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत सटीक रणनीति और कड़े अनुशासन का परिणाम है. उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी. हालांकि शुरुआत में उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन निराश होने के बजाय उन्होंने आत्म-मंथन किया और अपनी कमियों का विश्लेषण किया.
पास किए 19 सरकारी नौकरी के एग्जाम
चारू ने बैंक PO, SSC, IBPS, SBI, रेलवे, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और पुलिस सब-इंस्पेक्टर जैसी 19 सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं न सिर्फ पहली बार में पास की हैं, बल्कि कई परीक्षाओं में टॉप भी किया है. फिलहार अभी वह चेन्नई में CAG ( Comptroller and Auditor General) के ऑफिस में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हैं और देश भर के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं.
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