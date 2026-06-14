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कौन हैं चारु पांडे? जिन्होंने एक-दो नहीं, 23 साल की उम्र में पास किए 19 सरकारी नौकरी के एग्जाम

Chhattisgarh News: रायपुर के टिल्डा की रहने वाली चारू पांडे ने सिर्फ 23 साल की उम्र में 19 सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके एक मिसाल कायम की है. उन्होंने SSC, IBPS, SBI, रेलवे और दिल्ली पुलिस के साथ-साथ सब-इंस्पेक्टर और कई अन्य परीक्षाओं में सफलता हासिल की है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 14, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:03 PM IST
कौन हैं चारु पांडे? जिन्होंने एक-दो नहीं, 23 साल की उम्र में पास किए 19 सरकारी नौकरी के एग्जाम

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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