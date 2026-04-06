पेपर लीक के बाद बड़ा बदलाव, अब ये नया नियम लागू; छत्तीसगढ़ में 10 अप्रैल को होगी 12वीं की हिंदी की परीक्षा

Chhattisgarh Board 12th Hindi Paper Leak: 12वीं बोर्ड की हिंदी का पश्न पत्र लीक होने के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) काफी अलर्ट हो गया है और बड़ा कदम उठाया है. माशिमं 10 अप्रैल को हिंदी की दोबारा परीक्षा आयोजित कर रही है, जिसको लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. गोपनीयता और सुरक्षा के मद्देनजर मंडल ने परीक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं. अब प्रश्न पत्रों के पैकेट में वन टाइम लॉक सिस्टम रहेगा. वहीं, गोपनीय सामग्री जीपीएस लॉक युक्त कंटेनर में भेजी जाएगी. वन टाइम लॉक सिस्टम को मंडल की आगामी परीक्षाओं में भी लागू किया जाएगा.

परीक्षा को लेकर इस बार माशिमं काफी सावधानी बरत रहा है. किसी भी तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए परीक्षा सामग्री वितरण व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं. अब प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी कंटेनर लेकर माशिमं दफ्तर आएंगे और यहां से प्रत्येक समन्वय केंद्र तक जीपीएस लॉक वाले कंटेनर में सामग्री भेजी जाएगी. वन-टाइम लॉक सिस्टम लागू रहेगा और थाने में ही यूनिक नंबर मिलान व लॉक खोलने की प्रक्रिया होगी, जिसमें पुलिस और राजस्व अधिकारी मौजूद रहेंगे.

वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी

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समन्वय केंद्र पहुंचने पर केंद्र प्रभारी पुष्टि करेंगे और वीडियो कॉल कर पार्टी ऑफिसर, नोडल अधिकारी एवं समन्वय केंद्र प्रभारियों की उपस्थिति में जीपीएस लॉक खोला जाएगा. समन्वय केंद्र में वन टाइम लॉक से स्ट्रॉन्ग रूम को सील किया जाएगा. सील करते समय भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी. यह वीडियो ग्राफी पार्टी ऑफिसर को सौंपी जाएगी. केंद्र अध्यक्ष के गोपनीय सामग्री की पेटी समन्वय केंद्र से बाहर ले जाते समय जिला शिक्षा अधिकारी वन टाइम लॉक लगे होने की जांच करेंगे. परीक्षा के उपरांत समस्त उपयोग किए गए वन टाइम लॉक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा.

14 मार्च को हुई थी हिंदी की परीक्षा

12वीं हिंदी की परीक्षा 14 मार्च को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद कई स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के हवाले से यह मामला संज्ञान में आया कि हिंदी की बी सेट का पेपर परीक्षा के एक दिन पहले लीक हो गया था. हस्तलिखित पेपर सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. इसके बाद एनएसयूआई ने पेपर लीक होने का दावा करते हुए मामला उठाया. जिसके बाद माशिमं ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस जांच के बीच माशिमं ने 12वीं हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी. हिंदी की परीक्षा 10 अप्रैल को पूरा आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय सुबह 9 से दोपहर 12:15 तक निर्धारित किया गया है.

गोपनीयता और सुरक्षा के लिए बदलाव

माशिमं की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि परीक्षा की गोपनीयता और परीक्षा सामग्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्था में बदलाव किया गया है. प्रश्न पत्रों के पैकेट में वन टाइम लॉक सिस्टम के साथ गोपनीय सामग्री रहने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा. परीक्षा सामग्री बसों के बजाय कंटेनर में भेजी जाएगी.