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यात्री ध्यान दें! छत्तीसगढ़ रूट की 77 ट्रेनें 19 जून तक रद्द, 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का बदला रूट, देखें पूरी लिस्ट

Trains Cancelled In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 77 ट्रेनें 8 से 19 जून तक रद्द रहेंगी. इसके अलावा 8 ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा. यात्रा से पहले यात्री अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

Written ByPooja
Published: Jun 08, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:18 AM IST
यात्री ध्यान दें! छत्तीसगढ़ रूट की 77 ट्रेनें 19 जून तक रद्द, 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का बदला रूट, देखें पूरी लिस्ट

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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