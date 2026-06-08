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Trains Cancelled In Chhattisgarh: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 77 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. ये ट्रेनें 8 जून से 19 जून के बीच अलग-अलग दिनों में नहीं चलेंगी. रद्द की गई ट्रेनों में 65 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं. इसके अलावा 8 ट्रेनों को बदलने हुए रूट से चलाया जाएगा.
वहीं 6 ट्रेनें अपने तय स्टेशन तक नहीं जाएंगी और बीच रास्ते में ही खत्म कर दी जाएंगी. 5 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चलेंगी. रेलवे के इस फैसले से बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. यात्री से यात्रा पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. बिलासपुर रेल मंडल के चांपा स्टेशन पर चौथी रेल लाइन के निर्माण कार्य के चलते रेलवे ने यह फैसला लिया है. इस वजह से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. गर्मी की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. ऐसे समय में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को मुश्किलें और बढ़ सकती है.
ये मेमू पैसेंज ट्रेनें रहेंगी रद्द
इन ट्रेनों के बदले रूट
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