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तैयारियों पर फिरा पानी, अभ्यर्थियों की बढ़ी परेशानी: 2,292 पदों पर भर्ती अटकी, हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती परीक्षाएं रद्द

छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट का रुख किए जाने के बाद असिस्टेंट टीचर और टीचर भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Oct 10, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 03:54 PM IST
तैयारियों पर फिरा पानी, अभ्यर्थियों की बढ़ी परेशानी: 2,292 पदों पर भर्ती अटकी, हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती परीक्षाएं रद्द

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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