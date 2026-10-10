/तैयारियों पर फिरा पानी, अभ्यर्थियों की बढ़ी परेशानी: 2,292 पदों पर भर्ती अटकी, हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती परीक्षाएं रद्द

दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के आरक्षण पर विवाद

चीफ जस्टिस कृष्णा राम महापात्रा की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने मामला आने के बाद दिव्यांग उम्मीदवारों के अधिकारों और भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर सवाल उठे. खबर है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक सर्कुलर में किए गए बदलावों की वजह से पूरी तरह से दृष्टिबाधित उम्मीदवार आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए. परीक्षा रद्द होने से उन उम्मीदवारों को परेशानी हुई है, जिन्होंने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी. एडमिट कार्ड भी जारी किए जा चुके थे. कई उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्रों के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे, जबकि दूर-दराज के जिलों से आए कुछ उम्मीदवारों ने उन शहरों में रहने की व्यवस्था भी कर ली थी जहां केंद्र बनाए गए थे. उम्मीदवार अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया कब फिर से शुरू होगी. पूरी तरह से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के अधिकारों से जुड़े विवाद के कारण हजारों पदों के लिए भर्ती का शेड्यूल प्रभावित हुआ है.