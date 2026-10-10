/तैयारियों पर फिरा पानी, अभ्यर्थियों की बढ़ी परेशानी: 2,292 पदों पर भर्ती अटकी, हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती परीक्षाएं रद्द

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छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट टीचर और टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है. भर्ती प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ न दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट का रुख किए जाने के बाद 11 अक्टूबर को होने वाली असिस्टेंट टीचर परीक्षा और 25 अक्टूबर को होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई हैं. इससे 2,292 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है. जानकारी के अनुसार भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल थे.
उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया. इस गड़बड़ी को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए, वकील रुंगटा ने भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर रखने पर सवाल उठाए और इसे दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मामला बताया. बता दें कि, वकील रुंगटा खुद 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं और अपनी दलीलें ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके पेश करते हैं.
दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के आरक्षण पर विवाद
चीफ जस्टिस कृष्णा राम महापात्रा की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने मामला आने के बाद दिव्यांग उम्मीदवारों के अधिकारों और भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर सवाल उठे. खबर है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक सर्कुलर में किए गए बदलावों की वजह से पूरी तरह से दृष्टिबाधित उम्मीदवार आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए. परीक्षा रद्द होने से उन उम्मीदवारों को परेशानी हुई है, जिन्होंने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी. एडमिट कार्ड भी जारी किए जा चुके थे. कई उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्रों के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे, जबकि दूर-दराज के जिलों से आए कुछ उम्मीदवारों ने उन शहरों में रहने की व्यवस्था भी कर ली थी जहां केंद्र बनाए गए थे. उम्मीदवार अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया कब फिर से शुरू होगी. पूरी तरह से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के अधिकारों से जुड़े विवाद के कारण हजारों पदों के लिए भर्ती का शेड्यूल प्रभावित हुआ है.
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