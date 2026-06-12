/छत्तीसगढ़ में मोहर्रम और उर्स में DJ और नाच-गाने पर पूरी तरह रोक, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

अगर किसी जुलूस, उर्स या धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिबंधित चीजें पाई जाती हैं, तो जिम्मेदार समिति पर 50 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि उस समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उस कमेटी की मान्यता भी हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है. बोर्ड ने सभी आयोजनों से अपील की है कि वे इन कार्यक्रमों को पूरे अनुशासन, आदर और सादगी के साथ पूरा कराएं ताकि किसी भी तरह का विवाद या अनहोनी न हो.