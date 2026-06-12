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छत्तीसगढ़ में मोहर्रम और उर्स में DJ और नाच-गाने पर पूरी तरह रोक, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने मोहर्रम और उर्स में डीजे, बैंड-बाजे और आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. आदेश का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 12, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:13 PM IST
छत्तीसगढ़ में मोहर्रम और उर्स में DJ और नाच-गाने पर पूरी तरह रोक, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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