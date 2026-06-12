/छत्तीसगढ़ में मोहर्रम और उर्स में DJ और नाच-गाने पर पूरी तरह रोक, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

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Chhattisgarh Waqf Board-छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम और उर्स को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है. बोर्ड ने प्रदेश में मोहर्रम, उर्स और अन्य सभी धार्मिक आयोजनों के दौरान DJ बजाने, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना और आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं.
शरीयत के मुताबिक होंगे आयोजन
वक्फ बोर्ड ने राज्य की सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों और मस्जिदों को मुतवल्लियों को साफ तौर पर आदेश दिया है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम केवल कुरान, हदीस और शरीयत के नियमों के अनुसार ही मनाए जाएं. बोर्ड का कहना है कि धार्मिक आयोजनों की मर्यादा और उनकी पवित्रता बनाए रखना सभी कमेटियों की जिम्मेदारी है. किसी भी हाल में गैर-शरीयत गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी.
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
अगर किसी जुलूस, उर्स या धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिबंधित चीजें पाई जाती हैं, तो जिम्मेदार समिति पर 50 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि उस समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उस कमेटी की मान्यता भी हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है. बोर्ड ने सभी आयोजनों से अपील की है कि वे इन कार्यक्रमों को पूरे अनुशासन, आदर और सादगी के साथ पूरा कराएं ताकि किसी भी तरह का विवाद या अनहोनी न हो.
जुमे की नमाज से पहले मस्जिदों में होगा ऐलान
वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए मोहर्रम को पूरी सादगी, इबादत और सब्र के साथ मनाएं. इस नए नियम की जानकारी पहुंचाने के लिए राज्य की सभी मस्जिदों के इमामों और कमेटियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश को शुक्रवार की नमाज से ठीक पहले पढ़कर नमाजियों को सुनाएं. साथ ही, इस निर्देश की एक कॉपी को मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर भी जरूर लगाएं.
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