Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3187175
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

गर्मी से बेहाल हुआ जंगल का राजा, दहाड़ हुई सुस्त, भिलाई के मैत्री बाग में 'शावर' लेकर खुद को ठंडा कर रहे टाइगर

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर अब जानवरों पर भी पड़ रहा है. भिलाई के मैत्री बाग में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं. जानवरों को गर्मियों से बचाने के लिए शावर लगाए गए हैं.

 

Written By  Hitesh Sharma|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 21, 2026, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्मी से बेहाल हुआ जंगल का राजा, दहाड़ हुई सुस्त, भिलाई के मैत्री बाग में 'शावर' लेकर खुद को ठंडा कर रहे टाइगर

Maitri Garden Zoo Summer Care-पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है जिसका असर आम जनजीवन पर जबरदस्त पड़ रहा है. आमजन लू और गर्मी से बचने का उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर किस तरह गर्मी से बचने का उपाय करें. इसके लिए जू प्रबंधन ने कई तरीके अपना रहा है. एशिया के सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीनस्थ रशिया और भारत की मैत्री के प्रतीक मैत्री बाग में भी जानवरों को गर्मी से बचाव के लिए तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं.

लगातार बढ़ रहा है तापमान
लगातार बढ़ते तापमान का असर अब बेजुबान जंगली जानवरों पर भी पड़ रहा है. दुर्ग में पिछले 8 दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है. गर्मी के कारण तापमान अप्रेल के शुरुआती दिनों में ही 41 डिग्री तक पहुंच चुका. जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है. इस प्रचंड गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है तो वहीं बेजुबान जानवरों को भी गर्मी ने परेशान कर रखा है.

टाइगर को सता रही गर्मी
चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण जंगल के राजा टाइगर भी सुस्त हो चुका है. टाइगर को भी अब भीषण गर्मी सता रही है. इतनी गर्मी में अब जंगल के राजा को भी गर्मी लगने लगी है. टाइगर की दहाड़ गर्मी के कारण सिकुड़ गई है. मैत्री गार्डन में भी जानवरो के लिए ठंडे पानी के फव्वारे की व्यवस्था की गई है. इस पानी के फव्वारे से टाइगर खेलते हुए अठखेलियां करते दिख रहे हैं. आपको बता दे कि भिलाई के मैत्री गार्डन में सैकड़ो जानवर हैं, जिसमें भालू, बंगाल टाइगर लायन से लेकर वाइट टाइगर हिरण और अन्य प्रजाति के जानवर तक मौजूद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टाइगर का रखा जा रहा खास ख्याल
वहीं गर्मियों के मौसम में टाइगर्स को परेशानी न हो इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है. ठंडे पानी के फव्वारे दिन में 6 से 7 बार मारे जा रहे हैं. पिंजरे के अंदर गड्ढा खोद के तालाब जैसा बनाया गया है. जिसमें ठंडा पानी भरा जाता है समय-समय पर इस पानी को बदला भी जाता है. इस ठंडे पानी में आकर टाइगर अपनी गर्मी शांत करता है और अठखेलियां करता हुआ खेलता भी है. वहीं टाइगर तापमान को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं. बढ़ती गर्मी के कारण इनका खानपान भी कम हो जाता है.

पानी की बौछार और फव्वारे
यह 30 से 35 डिग्री तक का तापमान है बर्दाश्त कर सकते हैं 35 डिग्री के ऊपर तापमान होने पर टाइगर परेशान हो सकता है और हिंसक हो सकते है इसलिए इनको ठंडे पानी की बौछार दी जाती है. टाइगर के साथ-साथ भालू हिरण और अन्य 1 प्राणियों के केस में भी आर्टिफिशियल काउंटर लगाए गए हैं तो वहीं ठंडे पानी की बौछार और फव्वारे अन्य वन प्राणियों को भी दिए जा रहे .हैं लगातार बढ़ रहे तापमान और गर्मी के कारण टाइगर को मौसम की मार ना झेलनी पड़े रोज सुबह से लेकर शाम तक ठंडे पानी के साथ साथ उन्हें पानी से पोषित भोजन देकर राहत देने की कोशिश की जा रही है. गौरतलब है गर्मी के मौसम में बाघों को काफी तकलीफ होती है, जिसे देखते हुए जू प्रबंधन द्वारा ये फैसला लिया गया है.

यह भी पढ़ें-शादी से पहले दूल्हा पहुंचा कलेक्टर ऑफिस, जनसुनवाई में करने लगा विवाह नहीं करने की हठ

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsbhilai newsBhilai Zoo Animals

Trending news

Ujjain News Hindi
लेंसकार्ट के कथित आदेश पर भड़का बजरंग दल, उज्जैन स्थित शोरूम बंद कराने की दी चेतावनी
sehore water crisis
सिर पर खाली बर्तन, होठों पर दर्द भरे गीत…पानी के लिए महिलाओं का कलेक्ट्रेट घेराव...
Indore News Hindi
शादी से पहले दूल्हा पहुंचा कलेक्टर ऑफिस, जनसुनवाई में करने लगा विवाह नहीं करने की हठ
MP Government Project
इंदौर के आखरी रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहा 650m लंबा 2-लेनब्रिज, लागत 300000000 रुपए
gwalior news
बीच सड़क पर हाथ से गिरा पाउच, नई बहू के लिए खरीदे 15 तोला जेवर गायब!बाजार में हड़कंप
khargone news
100 फीट तक घसीटी बाइक, पिता के सामने दो बहनों की तड़प-तड़पकर मौत, भयानक हादसा
tikamgarh news
टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, इंदौर से आ रही यात्री बस पलटी, मची चीख-पुकार
dewas news
MP की लुटेरी दुल्हन पूजा का पर्दाफाश! एक नहीं कई शादियां कर ठगी करती थी, 5 अरेस्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में Lenskart शोरूम पर हिंदू संगठनों का हंगामा, एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें 21 अप्रैल की खबरें
Katni News
पत्नी के मायके जाने पर बेकाबू हुआ पति, अपना ही घर फूंक दिया, धमाके से मचा हड़कंप