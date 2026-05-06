छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 IAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के कलेक्टर और विभागों के सचिव बदले

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में सरकार ने 42 IAS और एक IFS अधिकारी का तबादल कर दिया है. सरकार की ओर से जारी आदेश में कई सीनियर अफसरों के विभाग बदले गए हैं. साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं.
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Chhattisgarh 42 IAS Transferred-छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किय गया है. मंगलवार को सरकार ने एक IFS और 42 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर को लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश में कई सीनियर अफसरों के विभाग बदले गए हैं. वहीं कई जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है.
अधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारियां
सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश में ऊर्चा, पंचायत, महिला एवं बाल विकास, कृषि, वित्त, लोक निर्माण, गृह, वन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, सहकारिता समेत कई अहम विभागों में नए अफसरों को नियुक्त किया गया है. वहीं कई प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त और कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
इन अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी
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