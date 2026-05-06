छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 IAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के कलेक्टर और विभागों के सचिव बदले

Chhattisgarh 42 IAS Transferred-छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किय गया है. मंगलवार को सरकार ने एक IFS और 42 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर को लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश में कई सीनियर अफसरों के विभाग बदले गए हैं. वहीं कई जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है.

अधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारियां

सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश में ऊर्चा, पंचायत, महिला एवं बाल विकास, कृषि, वित्त, लोक निर्माण, गृह, वन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, सहकारिता समेत कई अहम विभागों में नए अफसरों को नियुक्त किया गया है. वहीं कई प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त और कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

इन अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी

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ऋचा शर्मा- अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार: महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल संस्थान एवं विकास आयुक्त)

मनोज कुमार पिंगुआ- अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सुबोध कुमार सिंह- मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव (अतिरिक्त प्रभार: प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग और अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज)

निहारिका बारिक- प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग

शहला निगार- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार: प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग)

डॉ. रोहित यादव- सचिव, वित्त विभाग (अतिरिक्त प्रभार: जनसंपर्क विभाग और अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति)

डॉ. कमलप्रीत सिंह- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

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