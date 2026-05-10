छत्तीसगढ़ में भाजपा का मिशन 2028 शुरू, 12-13 मई को कोर ग्रुप-कार्यसमिति की बड़ी बैठक

BJP Meeting Raipur: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2028 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में 12 और 13 मई को पार्टी की अहम बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, कोर ग्रुप के सदस्य और कार्यसमिति के सदस्य शामिल रहेंगे.

बैठक के संबंध में प्रदेश महासचिव नवीन मार्कंडेय ने कहा कि पार्टी 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार करेगी. बैठक के दौरान कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, विपक्ष की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित करने की तैयारियां भी चल रही हैं. BJP का कहना है कि विपक्ष लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. इस मुद्दे को देखते हुए बैठक के दौरान कांग्रेस के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किया जाएगा. पार्टी आगामी चुनावों के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेगी, साथ ही बूथ स्तर तक अपनी संगठनात्मक संरचना को मजबूत बनाने पर भी काम करेगी.

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

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वहीं बैठक को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस सत्र के दौरान संगठन के संभागीय और जिला-स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया जाएगा. बैठक के दौरान भाजपा संगठन आने वाले महीनों के लिए अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीतियों पर विचार-विमर्श करेगा. इस सत्र के दौरान जमीनी स्तर पर पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है.

केदार कश्यप ने बताया कि, कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल और असम चुनावों में भाजपा की जीत के लिए मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा. इसके अतिरिक्त पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा.

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