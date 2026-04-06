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BJP विधायक ने भाजपा कार्यकर्ता को बताया गद्दार, पार्टी की नियुक्तियों पर खड़े किए सवाल, मचा बवाल

Abhanpur MLA Controversy statement: रायपुर जिले के अभनपुर से भाजपा विधायक इंद्र कुमार साहू ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक ने पार्टी की हालिया नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:39 PM IST
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BJP विधायक ने भाजपा कार्यकर्ता को बताया गद्दार, पार्टी की नियुक्तियों पर खड़े किए सवाल, मचा बवाल

Abhanpur MLA Controversy statement: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के नियुक्तियों पर सवाल खड़े करते हुए कार्यकर्ताओं को गद्दार बता दिया है. रायपुर जिले के अभनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक इंद्र कुमार साहू ने पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता को बताया गद्दार बताया साथ ही पार्टी की नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए. साहू ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए कहा कि ''विधानसभा चुनाव के वक्त पार्टी में जो गद्दारी करते हैं वह प्रवक्ता बनकर जाते है. कांग्रेस के व्यक्ति को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. पार्टी से निष्ठा रखने वालों को तकलीफ होती है, मगर गद्दारी करने वालों को कभी तकलीफ नहीं होती.''

हालांकि इंद्रकुमार साहू के मंच से दिए इस बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूटता नजर आया. कार्यकर्ताओं ने मंच पर चढ़कर विधायक से जमकर बहस की और बयान पर आपत्ति जताई. वहीं इस वीडियो को लेकर सरकार के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि ''पार्टी फोरम का मामला है और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बयान को देखेंगे की किस परिपेक्ष्य में यह बयान दिया गया है''. तो कांग्रेस निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे भारतीय जनता पार्टी के भीतर की गुटबाजी का नतीजा बताया है. बैज ने कहा है कि ''भाजपा में गुटबाजी और सत्ता के अहंकार में इस तरह से कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाने का काम उनके विधायक कर रहे हैं जो हर तरह से अशोभनीय है.

विधायक ने दी सफाई 
विवाद बढ़ने पर इंद्रकुमार साहू ने सफाई दी कि उनका उद्देश्य पार्टी का विरोध करना नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा और एकता के भाव को बनाए रखना था

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कौन हैं इंद्रकुमार साहू?
इंद्र कुमार साहू भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं. जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अभनपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. साहू ने 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू को पटखनी देकर ये सीट जीती थी. इंद्र कुमार साहू साधारण किसान परिवार से आते हैं और साहू समाज में पदाधिकारी भी रहे हैं.

ये भी पढ़ें : एमपी के सबसे रईस विधायक संजय पाठक का बड़ा दांव, 51% से कम मिला जनमत तो दे देंगे इस्तीफा; जानें क्या है पूरा मामला

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