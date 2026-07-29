/ट्रक से टकराई BJP नेता की कार...हादसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष घायल, झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती, बागेश्वर धाम से लौटते वक्त हुआ हादसा

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छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि हादसे में किरण देव की कमर में चोट आई है. डॉक्टर लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. बताया जा रहा है कि वे बागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद छत्तीसगढ़ लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनका वाहन हादसे का शिकार हो गया.
जानकारी के मुताबिक, किरण सिंह देव दर्शन के लिए मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम गए थे. वे गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने परिवार के साथ वहां गए थे और वापसी के दौरान यह हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि झांसी-ललितपुर रूट पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर ने सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाया. जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह एक ट्रक से टकरा गई.
दूसरी गाड़ी में बैठा था परिवार
हादसे के समय किरण देव अपनी गाड़ी में अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) के साथ थे, जबकि परिवार के बाकी सदस्य दूसरी गाड़ी में थे. घटना के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां वे अभी भी डॉक्टरों की देखरेख में हैं. उनके करीबी लोगों का कहना है कि किरण देव को कोई गंभीर खतरा नहीं है और उनकी हालत स्थिर है.
कौन हैं किरण देव?
किरण देव छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक हैं. किरण देव लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ और आदिवासी इलाकों में उनकी सक्रिय भागीदारी को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने 2009 से 2014 तक जगदलपुर नगर निगम के मेयर के तौर पर भी काम किया है. 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में उन्होंने जगदलपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराकर विधायक के तौर पर अपना पहला चुनाव जीता. अरुण साव के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद दिसंबर 2023 में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान किरण सिंह देव को सौंप दी. राजनीति में आने से पहले, वे एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की थी.
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