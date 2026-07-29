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ट्रक से टकराई BJP नेता की कार...हादसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष घायल, झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती, बागेश्वर धाम से लौटते वक्त हुआ हादसा

छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सड़क हादसे में घायल हो गए. उन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

Written ByPooja
Published: Jul 29, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:38 PM IST
ट्रक से टकराई BJP नेता की कार...हादसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष घायल, झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती, बागेश्वर धाम से लौटते वक्त हुआ हादसा

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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