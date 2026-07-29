/ट्रक से टकराई BJP नेता की कार...हादसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष घायल, झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती, बागेश्वर धाम से लौटते वक्त हुआ हादसा

कौन हैं किरण देव?

किरण देव छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक हैं. किरण देव लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ और आदिवासी इलाकों में उनकी सक्रिय भागीदारी को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने 2009 से 2014 तक जगदलपुर नगर निगम के मेयर के तौर पर भी काम किया है. 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में उन्होंने जगदलपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराकर विधायक के तौर पर अपना पहला चुनाव जीता. अरुण साव के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद दिसंबर 2023 में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान किरण सिंह देव को सौंप दी. राजनीति में आने से पहले, वे एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की थी.