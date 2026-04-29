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छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, छात्राओं ने मारी बाजी, संध्या नायक ने किया टॉप

Chhattisgarh Board Results: छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है. 3.20 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 29, 2026, 03:58 PM IST
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छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी
छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी

CG Board 10th Result: छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट https://cg.results.nic.in/ पर जाकर देख सकते हैं. यहां छात्रों अपना रोल नंबर डालना होगा, जहां उनका परिणाम उनके सामने होगा. छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार 3 लाख 20 हजार 535 छात्रों ने परीक्षा दी थी. इन सभी का इंतजार खत्म हो गया है. 10वीं की परीक्षा में संध्या नायक ने टॉप किया है. इस बार भी लड़कियों ने बोर्ड परीक्षा में बाजी मारी है.

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं के टॉपर्स 

  • संध्या नायक 600/594 नंबर 99 प्रतिशत (जिला महासमुंद) 
  • पारिरानी प्रधान 600/594 नंबर 99 प्रतिशत (जिला महासमुंद)
  • अंशुल शर्मा 600/594 नंबर 99 प्रतिशत (जिला मुंगेली) 
  • रिया केशरवानी 600/593 नंबर 98.83 प्रतिशत (जिला कवर्धा) 
  • रानू सिद्धिमयी साहू 600/593 नंबर 98.83 प्रतिशत (जिला महासमुंद)
  • रेनुका प्रधान 600/593 नंबर 98.83 प्रतिशत (जिला महासमुंद)
  • दिपांसी बौद्ध 600/593 नंबर 98.83 प्रतिशत (जिला रायपुर) 
  • नंदिता देवांगन 600/593 नंबर 98.83 प्रतिशत (जिला मुंगेली) 
  • कल्पना यादव 600/592 नंबर 98.67 प्रतिशत (जिला रायपुर) 
  • साहिल बरेट 600/591 नंबर 98.50 प्रतिशत(जिला दुर्ग) 
  • आदित्य बानू 600/591 नंबर 98.50 प्रतिशत (जिला रायपुर) 

10वीं के टॉपर्स

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छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड की परीक्षा में महासमुंद की संध्या नायक ने टॉप किया है.उन्होंने 99 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. इसके अलावा महासमुंद के ही परिरानी प्रधान महासमुंद ने 99 प्रतिशत लाए हैं. जबकि मुंगेली के रहने वाले अंशुल शर्मा को भी 99 प्रतिशत अंक मिले हैं. 10वीं में तीन छात्रों को 99 प्रतिशत अंक मिले हैं. 

महासमुंद जिले का बजा डंका 

छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड रिजल्ट में  महासमुंद जिले का डंका बजा है. यहां की दो छात्राओं ने टॉप तीन में स्थान हासिल किया है. महासमुंद के एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंदा की संध्या नायक ने 600 में 594 नंबर हासिल किए हैं. वहीं परीरानी प्रधान को भी 594 अंक मिले हैं. जबकि तीसरे नंबर मुंगेली के अंशुल शर्मा हैं. उन्हें भी 600 में से 594 अंक मिले हैं. सभी छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. 

ये भी पढ़ेंः CG Board 10th 12th Result 2026 Live:छत्तीसगढ़ 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी, 12वीं में दीपांशी बुद्ध ने किया टॉप

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CG Board 10th Result

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