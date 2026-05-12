PM की अपील का स्वागत, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने कहा- सोना न खरीदना राष्ट्रहित में...

Bilaspur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साल तक सोना न खरीदने की अपील का स्वागत करते हुए, छत्तीसगढ़ बुलियन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने इसे व्यापारियों के हितों और राष्ट्रीय हित के बीच एक मजबूत कड़ी बताया है. सोनी ने कहा कि सर्राफा व्यापारियों को इस अपील से घबराने की जरूरत नहीं है. पिछले दो सालों में वैश्विक संघर्षों और अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसके चलते लेन-देन केवल बुलियन सोने तक ही सीमित रह गया है. जिसके चलते बुलियन व्यापारी पिछले दो सालों से पहले से ही आर्थिक नुकसान और कारोबार में गिरावट का सामना कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील हमारे लिए एक जीवन-रेखा साबित होने वाली है. आने वाले दिनों में हम व्यापार में तेजी देखेंगे. वास्तव में यह बुलियन बाजार को एक सेवा क्षेत्र के रूप में विकसित करने का सबसे सही समय है. यह पहल राष्ट्रीय मुद्रा को मजबूती देगी, और सोने के आयात को कम करके यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद करेगी. जैसे-जैसे हमारा रुपया मजबूत होगा, व्यापार के अन्य क्षेत्रों में परिचालन लागत कम होगी. यह एक सीधा लाभ होगा जो छोटे और मध्यम आकार के व्यापारियों को मिलेगा. यह राष्ट्र के प्रति व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान होगा.

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मिलेंगे रोजगार के अवसर

सराफा एसोसिएशन ने बताया कि तिजोरियों में बंद सोना अर्थव्यवस्था को गति नहीं देता. प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जनता का पैसा बाजार के सर्कुलेशन में आए. जब पैसा बैंकों और उद्योगों में लगेगा, तो देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन पहले भी आम लोगों से अपील कर चुका है की ब्रांडेड और कॉर्पोरेट घराना के भ्रामक प्रचार के आकर्षण में आकर उनसे लेनदेन ना करें, उनसे खरीदारी करने पर बहुत से भारतीय रुपए विदेश में जाते हैं जिसकी वजह से भी हमारा देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है.

रुपये को मिलेगी मजबूती

उन्होंने आगे कहा कि पिछले दो वर्षों में वैश्विक स्तर पर देखी गई उथल-पुथल के कारण बुलियन बाजार में कारोबार में गिरावट आई है. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से इस संकट से उबर जाएंगे. हालांकि पिछले दो वर्षों में अनुभव की गई अस्थिरता को देखते हुए, यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि देश के जिन राज्यों में अभी तक 'गोल्ड आर्ट बोर्ड' मौजूद नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना शीघ्रता से की जाए, ताकि मध्यम और निचले स्तर के कारीगर और व्यापारी इसका सीधा लाभ उठा सकें.

स्वर्ण शिल्प कला बोर्ड गठन की मांग

छत्तीसगढ़ बुलियन एसोसिएशन भी पिछले दो वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में स्वर्ण शिल्प कला बोर्ड गठन की की मांग कर रहा है. इस पहल से पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकेगा. इस बोर्ड के माध्यम से, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक आभूषण-निर्माण कला और इसके साथ ही इसके वंशानुगत कारीगरों (जिनमें 'सोनी' समुदाय और अन्य स्वर्ण-शिल्पी शामिल हैं) को सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा.