/छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती, विभाग का नाम भी बदला

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रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए. बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने फैसलों की जानकारी मीडिया को दी.
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती को मंजूरी देते हुए गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया. इन पदों पर भर्ती निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी. राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों को आरक्षक भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही कर चुकी है. इस फैसले से सेना में सेवा देने के बाद लौटे अग्निवीरों को राज्य पुलिस में रोजगार के अवसर मिलेंगे.
बैठक में आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के कार्य आवंटन नियम में आवश्यक संशोधन किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से विभाग की प्रशासनिक पहचान में बदलाव होगा. कैबिनेट ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया और उनके दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की कामना की.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूरे किए हैं. इस अवसर को देशभर में सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और परिश्रम से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के 13 वर्षों के कार्यकाल और विकास मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश ने आर्थिक प्रगति के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है.
मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है और छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने पुनर्वास नीति के जरिए नक्सलियों के आत्मसमर्पण का भी उल्लेख किया. सीएम साय ने कहा कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों से भारत ने अपनी सुरक्षा क्षमता प्रदर्शित की है. उन्होंने केंद्र से राज्यों को मिलने वाले कर हिस्से में वृद्धि और गरीब कल्याण योजनाओं को भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया.