/छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती, विभाग का नाम भी बदला

मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है और छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने पुनर्वास नीति के जरिए नक्सलियों के आत्मसमर्पण का भी उल्लेख किया. सीएम साय ने कहा कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों से भारत ने अपनी सुरक्षा क्षमता प्रदर्शित की है. उन्होंने केंद्र से राज्यों को मिलने वाले कर हिस्से में वृद्धि और गरीब कल्याण योजनाओं को भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया.