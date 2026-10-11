Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती, विभाग का नाम भी बदला

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती, विभाग का नाम भी बदला

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए. पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई. आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया.

Written BySatya Prakash
Published: Oct 11, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 07:17 PM IST
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती, विभाग का नाम भी बदला
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवरात्र में मां तुलजा भवानी के दरबार में उमड़ी आस्था, जानिए प्राचीन मंदिर की मान्यता
2
3
4
5